IND vs SA T20I Squad: सूर्या ब्रिगेड से रिंकू सिंह गायब, नीतीश भी बाहर... साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के लिए टीम सेलेक्शन की बड़ी बातें

साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान कर दिया गया है. इस 14 सदस्यीय स्क्वॉड में रिंकू सिंह को मौका नहीं मिला है. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने अपने इस फैसले एक बार फ‍िर हैरान किया है.

नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह को साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम से बाहर किया गया (Photo:AP)
Team India's squad for 5 match T20I series vs South Africa: भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज के लिए टीम घोषित की है . जहां सूर्यकुमार यादव कप्तान होंगे. लेकिन इस टीम में रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मौका नहीं मिला है. 

रिंकू और नीतीश ऑस्ट्रेल‍िया में गई टीम इंड‍िया में शामिल थे, जहां भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज 2-1 से जीती थी. हालांकि रिंकू उनको एक ही मैच में मौका मिला , जो बार‍िश की वजह से धुल गया. हालांकि रिंकू को उस मैच में भी खेलने का मौका नहीं मिला था. 

रेड्डी ऑक्वॉड्रिसेप्स इंजरी के कारण बाहर हो गए थे और उन्हें रिकवरी के लिए समय लेना पड़ा. हालांकि 22 वर्षीय रेड्डी साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी कर चुके थे, लेकिन अब उन्हें T20 टीम में शामिल नहीं किया गया है. 

अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली सेलेक्शन कमेटी ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली  में अनुभव और युवाओं का शानदार मिश्रण देखने को मिल रहा है. 

हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर टीम को मजबूती देंगे, वहीं जसप्रीत बुमराह की वापसी गेंदबाजी अटैक को धार देगी. विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी जितेश शर्मा और संजू सैमसन के पास होगी. शुभमन गिल टीम में शामिल किए गए हैं, लेकिन उनको BCCI COE ( Board of Control for Cricket in India's Centre of Excellence) से फिटनेस क्लीयरेंस हास‍िल करना होगा.  भारतीय टी20 टीम में हार्द‍िक पंड्या की वापसी हुई है. 

रिंकू सिंह को बाहर रखना गलत फैसला? 
यह फैसला दोनों खिलाड़ियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. खासकर रिंकू सिंह के लिए. रिंकू घरेलू क्रिकेट में शानदार फॉर्म में रहे. उन्होंने रणजी ट्रॉफी में उन्होंने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के खिलाफ शतक जमाए, जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के खिलाफ 65 रन की बेहतरीन पारी खेली. ऐसे में उम्मीद थी कि उन्हें भारत की T20I टीम में जगह मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें टीम से बाहर किया गया. 

साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के लिए भारत की T20I टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर

भारत दौरे के लिए साउथ अफ्रीका का टी20 स्क्वॉड: एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जानसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एंगिडी, एनरिक नॉर्किया और ट्रिस्टन स्टब्स.

भारत साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का फुल शेड्यूल
1st T20I – 9 दिसंबर, कटक
2nd T20I – 11 दिसंबर, न्यू चंडीगढ़
3rd T20I – 14 दिसंबर, धर्मशाला
4th T20I – 17 दिसंबर, लखनऊ
5th T20I – 19 दिसंबर, अहमदाबाद

