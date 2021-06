WTC फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह

न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. साउथैम्पटन में 18-22 जून तक होने वाले खिताबी मुकाबले के लिए टीम इंडिया के स्क्वॉड में 15 खिलाड़ियों को जगह मिली है.

बता दें कि भारतीय टीम 25 खिलाड़ियों के साथ इंग्लैंड गई है, जिसमें 5 स्टैंड बाई खिलाड़ी हैं. 15 सदस्यीय भारतीय टीम में दो स्पिनर, 5 तेज गेंदबाज, दो विकेटकीपर और 6 बल्लेबाज हैं. अब इसमें से 11 खिलाड़ियों को मैदान पर उतारा जाएगा.

जिन 6 बल्लेबाजों को टीम में जगह मिली है वो शुभमन गिल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे और हनुमा विहारी हैं. वहीं तेज गेंदबाजों में ईशांत शर्मा, मो. सिराज, मो. शमी, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव को जगह मिली है. इसके अलावा आर अश्विन और रवींद्र जडेजा स्पिनर का रोल निभाएंगे. स्क्वॉड में ऋषभ पंत के साथ ऋद्धिमान साहा को भी जगह मिली है. हालांकि पंत का अंतिम ग्यारह में चुना जाना तय माना जा रहा है.

तेज गेंदबाजों की बात करें तो मो.शमी और जसप्रीत बुमराह का प्लेइंग 11 का हिस्सा होना तय है. तीसरे पेसर के लिए ईशांत शर्मा और सिराज में टक्कर है. इन दोनों गेंदबाजों ने अभ्यास मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की.अब देखना होगा कि कोहली प्लेइंग 11 में इन दोनों में से किसे शामिल करते हैं.

🗒️ #TeamIndia announce their 15-member squad for the #WTC21 Final 💪 👇 pic.twitter.com/ts9fK3j89t