शास्त्री ने साउथैम्पटन में इससे बढ़ाई 'दोस्ती', देखते रहे गए कोहली, Video

टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) का फाइनल खेलने के लिए इंग्लैंड के साउथैम्पटन में हैं. वह यहां 18-22 जून तक न्यूजीलैंड के खिलाफ WTC का खिताबी मुकाबला खेलेगी. बीसीसीआई टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड करता रहता है. इसके अलावा खिलाड़ियों की मस्ती करने का वीडियो भी बोर्ड समय-समय पर फैन्स से शेयर करता है.

इस बीच टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने भी एक वीडियो शेयर किया है. हालांकि ये वीडियो टीम इंडिया के खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ नहीं है.

रवि शास्त्री ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वह एक डॉगी को फील्डिंग की प्रैक्टिस कराते नजर आ रहे हैं. शास्त्री ने कैप्शन में लिखा, 'हमारा साथी विन्सटन टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन के बाद गेंद को खुद लेकर आता है.'

ये डॉगी रवि शास्त्री के साथ मैदान के अंदर जाता दिख रहा है. इसके बाद शास्त्री उससे इशारों में कुछ बात करते हैं. टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री रैकेट से गेंद को हिट करते हैं और डॉगी दौड़ते हुए उस गेंद को लेकर वापस आता है. इसी बीच वहां से गुजर रहे टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली हंसते हुए शास्त्री की ओर देखते हैं.

इस डॉगी के बारे में आईसीसी पहले भी ट्वीट कर चुकी है. आईसीसी ने लिखा- 'मिलिए विन्सटन ली से. वह हेड ग्राउंड्समैन के साथ साउथैम्पटन में है. ये काफी अच्छा डॉगी है और उसके शरीर पर लगा बैज ये साबित भी करता है.'

Meet Winston Lee. He's with the head groundsman at Southampton. He's a very good doggo and has the badge to prove it. 12/10 would bat with the tail 🐶 pic.twitter.com/KgkwARs9aS