4 बैटर, 3 ऑलराउंडर, 2 स्प‍िनर और... साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज में टीम इंड‍िया का कॉम्ब‍िनेशन कितना मजबूत? किसका कटा पत्ता

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 9 द‍िसंबर से कटक में 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत हो रही है. इसी सीरीज के लिए भारतीय टीम में 14 सदस्यीय मेंबर्स की घोषणा हुई. जिसमें रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी का नाम नदारद रहा. ऋषभ पंत का नाम भी टीम में नहीं रहा. हार्द‍िक पंड्या की वापसी हुई. शुभमन गिल उप-कप्तान होंगे. आइए देखते हैं भारत के इस स्क्वॉड का कॉम्ब‍िनेशन कैसा है.

साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान 3 द‍िसंबर को BCCI ने किया (Photo: Getty)

Team India’s T20I squad for the South Africa series analysis: ...तो साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ कटक में 9 द‍िसंबर से शुरू होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है.

14 सदस्यीय टीम में हार्द‍िक पंड्या की वापसी हुई है. जो एश‍िया कप के दौरान इंजर्ड हुए थे. वहीं टीम के उपकप्तान शुभमन गिल होंगे, उनकी भी टीम में वापसी हुई है. शुभमन कोलकाता टेस्ट के दौरान गर्दन में आई चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर गए थे. 

BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) ने टीम इंड‍िया का ऐलान बुधवार (3 द‍िसंबर) को किया. ऑस्ट्रेल‍िया के ख‍िलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलने गई भारतीय टीम में शामिल नीतीश कुमार रेड्डी और रिंकू सिंह को साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए टीम में नहीं चुना गया.

हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात है कि ऑस्ट्रेल‍िया दौरे पर जो टीम चुनी गई थी वो 16 सदस्यीय थी. वहीं अफ्रीका के ख‍िलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए 14 सदस्य चुने गए हैं. कुल मिलाकर ऑस्ट्रेल‍िया दौरे वाली टीम से साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ टी20 सीरीज से रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी के नाम ही टीम से हटे हैं. 

वैसे शुभमन गिल टीम में तो जरूर हैं, लेकिन उनका खेलना बीसीसीआई के COE (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) से मिलने वाली फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर है. ऐसे में फ‍िटनेस क्ल‍ियर होने पर ही वो टीम में खेलेंगे.

साउथ अफ्रीकी सीरीज के लिए टीम में 4 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 3 पेसर, 2 विकेटकीपर और 2 स्प‍िनर चुने गए हैं. अगर गिल फ‍िटनेस हास‍िल नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में संजू सैमसन को एक बार फ‍िर अभ‍िषेक शर्मा के साथ ओपन‍िंग का मौका मिल सकता है.

पंत को क्यों नहीं मिल रहा टी20 टीम में मौका?

इस टीम में ऋषभ पंत का नाम भी नहीं है, ऐसे में यह माना जा सकता है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पंत नहीं होंंगे. क्योंकि अब भारत को टी20 वर्ल्ड कप से पहले ज्यादा सीरीज नहीं खेलनी है. माना जा रहा है पंत का र‍िकॉर्ड टी20 में ज्यादा बेहतर नहीं है, जो उनके बाहर जाने की वजह बना है. वैसे पंत काफी समय से टी20 सेटअप का ह‍िस्सा भी नहीं हैं. वह आख‍िरी बार श्रीलंका के ख‍िलाफ जुलाई 2024 में आख‍िरी टी20 खेले थे. पंत ने 76 टी20 इंटरनेशनल में 23.25 के औसत से 1209 रन बनाए हैं. वहीं उनके नाम 40 कैच और 11 स्टम्प भी हैं. 

साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए भारतीय टी20 टीम का कॉम्ब‍िनेशन
4 बल्लेबाज:  सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा. 
3 ऑलराउंडर: हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर. 
2 विकेटकीपर: जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर).  
2 स्प‍िनर: वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव. 
3 पेसर: हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह,अर्शदीप सिंह. 

साउथ अफ्रीका के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के लिए भारत की T20I टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर

भारत के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का टी20 स्क्वॉड : एडेन मार्करम (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, मार्को जानसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एंगिडी, एनरिक नॉर्किया और ट्रिस्टन स्टब्स.

भारत साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का फुल शेड्यूल
1st T20I – 9 दिसंबर, कटक
2nd T20I – 11 दिसंबर, न्यू चंडीगढ़
3rd T20I – 14 दिसंबर, धर्मशाला
4th T20I – 17 दिसंबर, लखनऊ
5th T20I – 19 दिसंबर, अहमदाबाद

 

