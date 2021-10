Team India New Jersey: खत्म हुआ इंतजार, T20 WC में नए अवतार में दिखेगी Team India, इस दिन लॉन्च होगी जर्सी

Team India New Jersey: यूएई और ओमान में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप में अब सिर्फ कुछ दिन बचे हैं. कई देशों की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, भारतीय टीम के अधिकतर खिलाड़ी पहले ही आईपीएल की वजह से वहां पर हैं. लेकिन अब टीम इंडिया से जुड़ा एक शानदार अपडेट आया है, जो फैंस को पसंद आएगा. विराट कोहली की टीम इस बार वर्ल्ड कप में नई जर्सी पहने हुई दिखाई देगी.

BCCI की ओर से शुक्रवार को जानकारी दी गई है कि टीम इंडिया की नई जर्सी 13 अक्टूबर को लॉन्च की जाएगी. ये जर्सी पहले की तरह ही MVL Sports द्वारा लॉन्च की जा रही है. बता दें कि वर्ल्ड कप की शुरुआत 17 अक्टूबर से होनी है और टीम इंडिया का पहला मैच 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ है.

The moment we've all been waiting for!



Join us for the big reveal on 13th October only on @mpl_sport. 🇮🇳



Are you excited? 🥳 pic.twitter.com/j4jqXHvnQU