यूसुफ पठान ने किया संन्यास का ऐलान, कहा-2 वर्ल्ड कप जीतना करियर की उपलब्धि

भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है. पठान 2007 टी-20 वर्ल्ड कप और 2011 में 50 ओवर वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं. उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर संन्यास का ऐलान किया.

यूसुफ पठान ने भारत के लिए 57 वनडे मैचों में 27 की औसत से 810 रन बनाए. वहीं 22 टी20 मैचों में उनके नाम 236 रन रहे. उन्होंने वनडे में 2 शतक और 3 अर्धशतक भी ठोके. यूसुफ पठान ने वनडे में 33 और टी20 में 13 विकेट भी अपने नाम किए.

यूसुफ पठान ने ट्वीट में लिखा कि मुझे याद है जिस दिन मैंने पहली बार भारत की जर्सी पहनी थी. मैंने ही सिर्फ वो जर्सी नहीं पहनी थी, वो जर्सी मेरे परिवार, कोच, दोस्त और पूरे देश ने पहनी थी. मेरा बचपन, जिंदगी क्रिकेट के ही इर्द-गिर्द बीता और मैं अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू और आईपीएल क्रिकेट खेला. लेकिन आज कुछ अलग है.

I thank my family, friends, fans, teams, coaches and the whole country wholeheartedly for all the support and love. #retirement pic.twitter.com/usOzxer9CE