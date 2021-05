बच्चे की जान बचाने के लिए चाहिए थी सबसे महंगी दवाई, विराट-अनुष्का ने की मदद

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने इंसानियत की अनूठी मिसाल पेश की है. दोनों ने मिलकर 16 करोड़ रुपये जुटाने में सहायता की है, जिससे एक मासूम बच्चे की जान बच गई. दरअसल, अयांश गुप्ता नाम के एक बच्चे को SMA (स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी) नाम की बीमारी थी.

इस बीमारी के इलाज के लिए अयांश को एक बेहद महंगी दवाई की जरूरत थी, जिसकी कीमत लगभग 16 करोड़ है. इलाज के लिए फंड जुटाने के मकसद से अयांश के माता-पिता ने ‘AyaanshFightsSMA’ के नाम से ट्विटर अकाउंट बनाया था. इस अकाउंट से विराट और अनुष्का को धन्यवाद कहा गया है.

AyaanshFightsSMA से ट्वीट किया गया, 'एक फैंस के रूप में हमने आपसे बहुत प्यार किया है. लेकिन आपने अयांश और इस अभियान के लिए जो कुछ किया, वो उम्मीदों से परे था. आपने सिक्स के साथ जिंदगी का मैच जीतने में हमारी मदद की है. आपके इस अहसान का हम सदैव ऋणी रहेंगे.'

WE DID IT!!! Never thought that this arduous journey we set on to #saveayaanshgupta would culminate this beautifully. Happy to announce tht we have reachd ₹16 Cr. needed to get #Zolgensma for #Ayaansh . A big thank you to every person who supported us. This is your victory.✌️✌️ pic.twitter.com/n0mVl1BvGv

क्या होती है SMA बीमारी?

बता दें कि SMA (स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी) एक आनुवांशिक बीमारी है. यह बीमारी स्पाइनल कॉर्ड की मोटर नर्व सेल्स को प्रभावित करती है, जिससे शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है. इस बीमारी से पीड़ित इंसान धीरे-धीरे चलने, बात करने, खाना खाने यहां तक कि सांस लेने को भी मोहताज हो जाता है. बच्चों में आमतौर पर एसएमए का टाइप-1 बीमारी पाया जाता है.

@imVkohli & @AnushkaSharma - we always loved you as fans. But what you have done for Ayaansh and this campaign is beyond what we expected. Thanks for your generosity. You helped us win this match of life with a six! Will always be indebted for your help to #saveayaanshgupta pic.twitter.com/vJUozH2o2r