क्रिकेटर का छलका दर्द, फटे हुए जूतों की फोटो डालकर बताया जिम्बाब्वे टीम का हाल

जिम्बाब्वे के बल्लेबाज रेयान बर्ल ने देश के क्रिकेट के बुरे हाल की ओर ध्यान खींचा है. 27 साल के इस क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर फटे हुए जूतों की तस्वीर पोस्ट कर टीम के लिए प्रायोजक लाने की भावुक अपील की है.

बाएं हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज बर्ल ने जिम्बाब्वे की ओर से तीन टेस्ट, 18 वनडे इंटरनेशनल और 25 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. उन्होंने अपने जूतों की तस्वीर, गोंद और इसे ठीक करने के लिए कुछ सामान की तस्वीर ट्वीट की है.

जब कुछ क्रिकेट बोर्ड प्रायोजन से ही करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं तब बर्ल ने ट्वीट करके पूछा, ‘क्या कोई संभावना है कि हमें कोई प्रायोजक मिले, जिससे कि हमें प्रत्येक सीरीज के बाद अपने जूते चिपकाने नहीं पड़ें.’

Any chance we can get a sponsor so we don’t have to glue our shoes back after every series 😢 @newbalance @NewBalance_SA @NBCricket @ICAssociation pic.twitter.com/HH1hxzPC0m