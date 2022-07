IND Vs WI 1st ODI: 308 रन फिर भी 3 रन से जीत, भारत की ओर से किस बॉलर ने लुटवाए सबसे ज्यादा रन?

पोर्ट ऑफ स्पेन में 22 जुलाई को खेले गए पहले वनडे मैच में भारत ने वेस्टइंडीज़ को मात दी है. भारत ने पहले बैटिंग करते हुए यहां 308 का स्कोर बनाया, लेकिन वेस्टइंडीज़ ने भी कमाल किया और 305 रन बना दिए. बड़े स्कोर वाले मैच में गेम आखिरी ओवर तक गया और टीम इंडिया सिर्फ 3 रन से जीत पाई.



लेकिन इतना बड़ा स्कोर बनाकर भी टीम इंडिया का बुरा हाल रहा और करीबी मुकाबला हुआ. टीम इंडिया के बॉलर्स ने खुलकर रन लुटवाए, तभी वेस्टइंडीज़ 305 तक पहुंच पाया. टीम इंडिया के बॉलर्स का वेस्टइंडीज़ के खिलाफ पहले वनडे में क्या हाल रहा, देखिए...



• मोहम्मद सिराज- 10 ओवर, 57 रन, 2 विकेट

• प्रसिध कृष्णा- 10 ओवर, 62 रन

• शार्दुल ठाकुर- 8 ओवर, 54 रन, 2 विकेट

• अक्षर पटेल- 7 ओवर, 43 रन

• दीपक हुड्डा- 5 ओवर, 22 रन

• युजवेंद्र चहल- 10 ओवर, 58 रन, 2 विकेट



.@yuzi_chahal picked two crucial wickets & was our top performer from the second innings of the first #WIvIND ODI. 👏 👏 #TeamIndia



A summary of his bowling performance 👇 pic.twitter.com/AfAhOPX4aE