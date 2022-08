IND vs WI T20 Series: वीजा मिलते ही फ्लोरिडा पहुंची भारतीय टीम, वेस्टइंडीज ने भी डेरा जमाया

IND vs WI T20 Series: भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज दौरे पर पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है. सीरीज के अब बाकी दो मुकाबले अमेरिका के फ्लोरिडा में खेले जाएंगे. इसके लिए दोनों ही टीम के खिलाड़ियों को अमेरिकी वीजा मिलने में काफी इंतजार करना पड़ा.

हालांकि, वीजा मिल चुका है और दोनों ही टीमें अब फ्लोरिडा भी पहुंच गई हैं. वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो शेयर किया है. इसमें बताया कि विंडीज टीम फ्लोरिडा पहुंच चुकी है. खिलाड़ी बस से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं.

वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया के स्टार प्लेयर सूर्यकुमार यादव ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर किया है. इसमें उन्होंने फ्लोरिडा के द चीजकेक फेक्ट्री को दिखाया है. साथ ही बताया है कि वह अभी फ्लोरिडा में हैं. सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे वीडियो शेयर हो रहे हैं, जिनमें बताया गया कि भारतीय टीम फ्लोरिडा पहुंच चुकी है.

The #MenInMaroon arrived in Florida during the early hours of this morning!



WI play India in the 4th and 5th T20I of the @goldmedalindia T20 Cup, presented by Kent Water Purifiers on Saturday and Sunday #WIvIND 🏏🌴 pic.twitter.com/56nyGHiBlt