T20 World Cup 2022: नीदरलैंड से इतने खुश हुए पाकिस्तानी, PM भी खुद को रोक नहीं पाए!

t20 world cup 2022 Semifinals Teams: पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पांच विकेट से जीत हासिल कर टी20 वर्ल्डकप 2022 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. वैसे साउथ अफ्रीका के सेमीफाइनल में पहुंचने की सभी को उम्मीद थी लेकिन नीदरलैंड से हारने के बाद प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा. यदि साउथ अफ्रीका नीदरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज कर लेती तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाता. पाकिस्तान के अलावा ग्रुप-2 से भारत ने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है.

पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचते ही पाकिस्तानी फैन्स खुश हो गए और सोशल मीडिया पर नींदरलैंड को धन्यवाद भी दे रहे हैं. ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री में कहां पीछे रहने वाले थे. उन्होंने पाकिस्तान को बधाई देते हुए एक मजेदार ट्वीट किया. शहबाज शरीफ के ट्वीट पर लोगों ने मजेदार कॉमेंट भी किए.

शहबाज शरीफ ने किया ये ट्वीट किया

शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, "Big moment. Congratulations to all of you. Well played, Pakistan 🇵🇰 … and Netherlands:)" यानी "बिग मूमेंट. आप सभी को बधाई. अच्छा खेला, पाकिस्तान … और नीदरलैंड."

Big moment. Congratulations to all of you. Well played, Pakistan 🇵🇰 … and Netherlands :) November 6, 2022

शहबाज के बाद अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता असद उमर ने ट्वीट किया, "ग्रीन्स को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए बधाई. वैसी इतनी टेंशन दिए बगैर भी ये काम हो सकता था, इंशाल्लाह 1992 रिपीट.

Congratulations greens for making it to the semi finals. Waisey itni tension diye baghair bhee yeh kaam ho sakta tha 😊 inshallah repeat of 1992 — Asad Umar (@Asad_Umar) November 6, 2022





यूजर्स ने भी लिए मजे

1. बिलाव राणा नाम के एक यूजर ने मजेदार वीडियो शेयर किया और उसे कैप्शन दिया, "कुदरत का निजाम, थैंक्यू नीदरलैंड, हम एक हैं."

2. ksz नाम के यूजर ने मजेदार वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में प्रवेश करती नीदरलैंड की टीम."



The Netherlands team entering the Pakistani dressing room pic.twitter.com/ewgPuMRNYK — ksz (@KxmailSZ) November 6, 2022

3. Muhammad Arif Khetran नाम के यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा "😂😂😂 बधाई हो पाकिस्तान, थैंक यू नीदरलैंड टीम."

4. Saجid Meحdi नाम के यूजर ने मजेदार वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "नॉन-पॉलिटिकल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमी क्वालिफायर में इस प्रकार है: बधाई हो पाकिस्तान🇵🇰 "कुदरत का निजाम"

5. Sagar नाम के यूजर ने डांस वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "जब आप एक भी मैच खेले बिना सेमी फाइनल में पहुंच जाएं."