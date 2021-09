T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, अश्विन-अक्षर को मौका, शार्दुल स्टैंडबाय में

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा की अगुआई वाली चयन समिति की बुधवार को मुंबई में हुई बैठक में भारतीय स्क्वॉड का चयन किया गया. टी20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से ओमान और यूएई में खेला जाएगा. इसका फाइनल 14 नवंबर को होगा. पांच स्पिनरों को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया है, जिसकी अगुआई चार साल बाद सीमित ओवरों की टीम में वापसी करने वाले अनुभवी रविचंद्रन अश्विन करेंगे.

पिछले कुछ वर्षों से सीमित ओवरों के मैचों में मुख्य स्पिनर की भूमिका निभाने वाले युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को हालांकि टीम में जगह नहीं मिली है. शीर्ष क्रम के बल्लेबाज शिखर धवन और पृथ्वी शॉ को टीम से बाहर कर दिया गया है. धवन की कप्तानी में टीम ने हाल में श्रीलंका का दौरा किया था.

सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन को इंडियन प्रीमियर लीग सहित राष्ट्रीय टीम की तरफ से लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का पुरस्कार मिला है. इसी तरह से विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम के स्पिन विभाग में राहुल चाहर, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को भी आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन का इनाम मिला है. स्पिन विभाग में रवींद्र जडेजा भी शामिल हैं, जो हार्दिक पंड्या के साथ ऑलराउंडर विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे.

तेज गेंदबाजी विभाग में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार को रखा गया है, जबकि हार्दिक पंड्या टीम में शामिल चौथे तेज गेंदबाज हैं. रोहित शर्मा और केएल राहुल के रूप में दो सलामी बल्लेबाज रखे गए हैं. कप्तान कोहली, सूर्यकुमार, ईशान किशन और ऋषभ पंत मध्यक्रम का जिम्मा संभालेंगे. किशन टीम में शामिल दूसरे विकेटकीपर हैं.

चोट के कारण पिछले कुछ महीनों से टीम से बाहर चल रहे श्रेयस अय्यर को ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर और तेज गेंदबाज दीपक चाहर के साथ स्टैंडबाय रखा गया है.

भारतीय टीम अपने सुपर12 चरण की शुरुआत 24 अक्टूबर को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगी.

15 सदस्यीय टीम इस प्रकार है -

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा, राहुल चाहर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी.

स्टैंडबाय खिलाड़ी- श्रेयस अय्यर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर.

टूर्नामेंट के पहले दौर में 8 क्वालिफाइंग टीमें भाग लेंगी. इनमें से चार टीमें सुपर 12 दौर में पहुंचेंगी. प्रारंभिक दौर में 8 टीमों में बांग्लादेश, श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, स्कॉटलैंड, नामीबिया, ओमान और पापुआ न्यू गिनी शामिल है.

टी20 विश्व कप में भारत को पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के साथ सुपर 12 के ग्रुप-2 रखा गया है. वहीं, ग्रुप-1 में मौजूदा चैम्पियन वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल है. क्वालिफाइंग राउंड से प्रत्येक ग्रुप से दो-दो टीमें इन दोनों ग्रुपों में जुड़ेंगी.

"Former India Captain @msdhoni to mentor the team for the T20 World Cup" - Honorary Secretary @JayShah #TeamIndia