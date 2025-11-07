scorecardresearch
 

Feedback

अहमदाबाद में होगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल... इन ट‍ियर-1 शहरों को भी म‍िली मेजबानी, बेंगलुरु का नाम गायब

T20 World Cup 2026 venues: BCCI ने 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए 5 शहरों को वेन्यू चुना है. फाइनल अहमदाबाद में होगा. सुरक्षा कारणों से बेंगलुरु बाहर है. यह टूर्नामेंट भारत-श्रीलंका में होगा. श्रीलंका पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल वेन्यू बनेगा. अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, तो खिताबी मैच श्रीलंका में खेला जाएगा. भारत डिफेंडिंग चैम्प‍ियन के रूप में उतरेगा.

Advertisement
X
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2026 का टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाएगा (Photo: BCCI)
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2026 का टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला जाएगा (Photo: BCCI)

Ahmedabad set to host 2026 T20 World Cup final:भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को वेन्यू के रूप में शॉर्टलिस्ट किया है. टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा.

2023 ODI वर्ल्ड कप का फाइनल भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में ही खेला गया था, जो दुनिया के सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसकी क्षमता एक लाख से ज्यादा दर्शकों की है. तब उस दौरान कुल 10 मैच वेन्यू पर मुकाबले खेले गए थे.

यह भी पढ़ें: गोल्डकोस्ट तो जीते लेकिन ये 2 खामियां टीम इंडिया को पड़ सकती हैं भारी... T20 WC से पहले करना होगा दूर

सम्बंधित ख़बरें

Kane Williamson
न्यूजीलैंड को झटका, इस दिग्गज का संन्यास, बोले-अब नए खिलाड़ियों का समय 
दिनेश कार्तिक का फूटा गुस्सा, गंभीर-अगरकर पर उठाया सवाल 
T20 WORLD CUP
T20 वर्ल्ड कप के लिए सभी 20 टीमें कन्फर्म, नेपाल-ओमान के बाद यूएई को भी मिला टिकट 
abhishek sharma
T20 WC में टूट जाएगा 172 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड? फिंच को इस भारतीय खिलाड़ी से लगा 'डर' 
Zimbabwe Cricket Team
T20 WC के लिए 17 टीमें कन्फर्म, जिम्बाब्वे-नामीबिया ने भी पाई एंट्री 

PTI के मुताब‍िक- महिला ODI वर्ल्ड कप की लिस्ट से पहले ही बाहर किए जाने के बाद बेंगलुरु इस बार भी फाइनल वेन्यू की सूची में जगह नहीं बना पाया है. जून में RCB की IPL जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के बाद कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जरूरी मंजूरी हासिल करने में विफल रहा था. तब इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी और तब से स्टेडियम में कोई भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया है.

Advertisement

सूत्रों के मुताबिक, ICC फरवरी-मार्च में होने वाले इस टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल अगले हफ्ते जारी करेगा. यह टूर्नामेंट श्रीलंका के साथ मिलकर आयोजित किया जाएगा, जहां श्रीलंका पाकिस्तान के मैचों के लिए एक न्यूट्रल वेन्यू की भूमिका निभाएगा, जो भारत के साथ समझौते के तहत तय किया गया है.

श्रीलंका में तीन वेन्यू पर मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें कोलंबो भी शामिल है. भारत घरेलू सरजमीं पर डिफेंडिंग चैम्प‍ियन के तौर पर उतरेगा. टीम ने पिछला T20 वर्ल्ड कप जून में बारबाडोस में जीता था. भारत में चुने गए पांचों वेन्यू टियर-1 शहरों के हैं और उम्मीद है कि यहां बड़ी संख्या में दर्शक मैच देखने पहुंचेंगे.

अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, तो खिताबी मुकाबला श्रीलंका में खेला जाएगा. ICC, BCCI और PCB के बीच हुए समझौते के अनुसार, भारत और पाकिस्तान 2027 तक अपने सभी मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे, चाहे मेजबान देश कोई भी हो.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement