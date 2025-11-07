scorecardresearch
 

गोल्डकोस्ट तो जीते लेकिन ये 2 खामियां टीम इंडिया को पड़ सकती हैं भारी... T20 WC से पहले करना होगा दूर

इस टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था. लेकिन दूसरे टी20 में भारत की टीम पहले बैटिंग करते हुए महज 125 के स्कोर पर ही सिमट गई. अभिषेक शर्मा के 68 रनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चला. बाकी के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके.

गोल्डकोस्ट टी20 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया (Photo: BCCI)
भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में अब 2-1 से बढ़त बना ली है. आखिरी मैच 8 नवंबर को ब्रिस्बेन में खेला जाना है. अगर भारत वो मैच जीतता है तो सीरीज पर कब्जा जमा लेगा. लेकिन अगर हार हुई तो भी सीरीज 2-2 की बराबरी पर ही खत्म होगी. यानी टीम इंडिया को सीरीज हार का खतरा नहीं है. अगले साल होने  वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से ये सुकून देने वाली बात है. लेकिन अक्सर जीत में खामियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है. ऐसी ही दो गलती भारतीय टी20 टीम के साथ भी है.

मिडिल ऑर्डर में नहीं दिख रहा दम

इस टी20 सीरीज का पहला मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था. लेकिन दूसरे टी20 में भारत की टीम पहले बैटिंग करते हुए महज 125 के स्कोर पर ही सिमट गई. अभिषेक शर्मा के 68 रनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चला. बाकी के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. इस मैच में हर्षित राणा ने 35 रन बनाए. नतीजा भारत मैच हार गया.

तीसरे टी20 में भी भारत ने 188 रन चेज करके मैच तो जीता लेकिन उस मैच के हीरो वाशिंगटन सुंदर रहे. कोई भी टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर का बैटर फिफ्टी नहीं लगा सका. जितेश ने जरूर 13 गेंद में 22 रनों की नाबाद पारी खेली. 

यह भी पढ़ें: AUS vs IND: पहले बल्ले से दिखाया दम, फ‍िर गेंद से ऑस्ट्रेल‍िया को नचाया...अक्षर पटेल बने गोल्ड कोस्ट टी20 में भारत के X फैक्टर

अब गुरुवार को खेले गए चौथे टी20 की बात करें तो भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 167 रन बनाए. लेकिन इस पारी में भी मिडिल ऑर्डर पूरी तरह नाकाम दिखा. केवल गिल के बल्ले से 46 रन आए. खास बात रही की एशिया कप फाइनल के हीरो तिलक वर्मा इस पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे. कप्तान सूर्या भी कुछ खास नहीं कर सके.

ऐसे में भारत के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी को रन बनाने होंगे और बड़ी पारी खेलनी होगी.

ज्यादा प्रयोग न पड़ जाएं भारी...

एशिया कप टूर्नामेंट से ही टीम इंडिया में प्रयोग जारी हैं. इसको लेकर खूब सवाल भी उठे हैं. बल्लेबाजी क्रम में बदलाव हो या गेंदबाजी में फेरबदल. दोनों सवालों में रहे. हर्षित राणा को लेकर प्रयोग हो. या फिर शिवम दुबे को. सवाल उठते रहे हैं. इसी सीरीज में देखने को मिला की पहले संजू को निचले क्रम में भेजा गया फिर उन्हें नंबर-3 भेजा गया. यही हाल शिवम दुबे का भी रहा. तीसरे टी20 में उन्हें बैटिंग तक नहीं मिली. सुंदर को भेज दिया गया. लेकिन चौथे टी20 में वो नंबर-3 खेलने आए. कप्तान सूर्या के बैटिंग ऑर्डर भी लगातार बदले जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: शिवम दुबे ने जाम्पा की गेंद पर मारा 117 मीटर लंबा छक्का, स्टेडियम के बाहर गई गेंद, VIDEO

हर्षित राणा के साथ बैटिंग प्रयोग हुए फिर उन्हें अगले मैच में बाहर बिठा दिया गया. एक मैच में सुंदर से बैटिंग कराई गई लेकिन उन्हें गेंदबाजी नहीं दी गई. जबकि इसी मैच में अभिषेक शर्मा से भी गेंदबाजी कराई गई. अर्शदीप सिंह को हर्षित राणा के चलते बाहर बैठना पड़ा. जबकि टी20 में उनके आंकड़े कमाल के हैं.

यह भी पढ़ें: शिवम दुबे का टी20 इंटरनेशनल में जीत का क्रम टूटा... जसप्रीत बुमराह की अजेय लकीर भी खत्म

टी20 वर्ल्ड कप से पहले कितने मैच खेलेगी टीम इंडिया

ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद साउथ अफ्रीका की टीम भारत के खिलाफ घरेलू सरजमीं पर 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगी. वहीं इसके बाद न्यूजीलैंड भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलने वाली है. इसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड का दौरा करेगी, जहां पर 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेली जाएगी. इसके बाद भारत को वर्ल्ड कप खेलना है. ऐसे में अब भारतीय टीम को अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना चाहिए.

---- समाप्त ----
