टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये स्टार क्रिकेटर, IPL में मचाया था धमाल

अफगानी टीम को आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बड़ा सेटबैक लगा है. टीम का एक स्टार तेज गेंदबाज कंधे की गंभीर चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गया है.

नवीन उल हक टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं. (Photo: Instagram/DSG)
आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक खेला जाना है. इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए सभी 20 टीम्स तैयारियों में जुटी हुई हैं. टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले ही अफगानिस्तान की टीम को बड़ा झटका लगा है.

अफगानी टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज नवीन उल हक कंधे की गंभीर चोट के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के साथ-साथ टी20 विश्व कप दोनों से बाहर हो गए हैं. ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार 26 वर्षीय नवीन इसी महीने सर्जरी करवाएंगे, जिससे उनकी इस टूर्नामेंट में वापसी की उम्मीद पूरी तरह समाप्त हो गई है.

नवीन उल हक को पिछले एक साल से कंधे की समस्या लगातार परेशान करती रही है. इसी वजह से वो एशिया कप 2025 में नहीं खेल पाए थे. नवीन ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 और 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के  लिए शानदार प्रदर्शन किया था. खासकर डेथ ओवरों में उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा था. उन इन दो आईपीएल सीजन को मिलाकर नवीन ने कुल 18 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 23.64 की औसत से 25 विकेट झटके थे.

IPL की नीलामी  में रहे अनसोल्ड
नवीन उल हक ने दिसंबर 2024 के बाद से अफगानिस्तान के लिए कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. वह SA20, मेजर लीग क्रिकेट (MLC) और इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) जैसी लीगों में खेलते रहे, लेकिन चोट के चलते बार-बार बाहर होना पड़ा. आईपीएल 2026 के लिए हुई मिनी नीलामी में नवीन उल हक अनसोल्ड रहे थे. नवीन का बेस प्राइस  ₹2 करोड़ था.

अफगानिस्तान के पास फजलहक फारूकी, अबदुल्ला अहमदजई  और जियाउर रहमान जैसे विकल्प हैं, लेकिन नवीन उल हक जैसा डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट कोई नहीं है. उनकी स्लोअर गेंदें, यॉर्कर और दबाव वाले ओवर संभालने का अनुभव अफगानी टीम जरूर मिस करेगी. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में नवीन उल हक ने 8 मैचों में 6 की इकोनॉमी रेटसे 13 विकेट झटके थे. यह वही टी20 विश्व कप था, जिसमें अफगानिस्तान ने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई थी.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने नवीन उल हक के आधिकारिक रिप्लेसमेंट का नाम अभी घोषित नहीं किया है, लेकिन रिजर्व खिलाड़ियों में अल्लाह गजनफर, इजाज अहमदजई और जियाउर रहमान शरीफी पहले से मौजूद हैं.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान का स्क्वॉड: राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली और इब्राहिम जादरान.

रिजर्व: अल्लाह गजनफर, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी.

