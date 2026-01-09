T20 वर्ल्ड कप के लिए आयरलैंड की टीम का ऐलान... IPL खेल चुका स्टार भी स्क्वॉड में शामिल

श्रीलंका और भारत की सहमेजबानी में होने वाले आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए आयरलैंड नेअपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. सबसे अनुभवी खिलाड़ी और इस फॉर्मेट में आयरलैंड के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले पॉल स्टर्लिंग टीम की संभाल संभालेंगे. जबकि लोर्कन टकर को उप-कप्तान बनाया गया है.

आयलैंड की टीम में शामिल 15 में से 12 खिलाड़ी पिछले टी20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा थे. स्क्वॉड में शामिल बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोश लिटिल को तो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का भी अनुभव है. लिटिल ने गुजरात टाइटन्स के लिए 11 मैचों में इतने ही विकेट लिए थे. नए चेहरों में टिम टेक्टर, बेन कैलिट्ज और मैथ्यू हम्फ्रीज को स्क्वॉड में जगह मिली है, जो टीम को नई ऊर्जा और गहराई प्रदान कर सकते हैं.

यह आयरलैंड की नौवीं टी20 विश्व कप उपस्थिति होगी. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2009 और 2022 में आया था, जब टीम सुपर राउंड तक पहुंची थी. इस दौरान उसने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड जैसी चैम्पियंस टीम को मात दी. आयरलैंड के राष्ट्रीय मेन्स सेलेक्टर एंड्रयू व्हाइट ने टीम के अच्छे प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त हैं.

एंड्रयू व्हाइट कहते हैं, 'इस टी20 विश्व कप का हमें बेसब्री से इंतजार है. 2022 यादगार था, लेकिन 2024 हमारे मुताबिक नहीं रहा, जिसे सुधारने के लिए हम लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं. हम एक मुश्किल ग्रुप में हैं, लेकिन हमने हाल में इन टीमों के खिलाफ काफी क्रिकेट खेली है. हम बिना डर के उतरेंगे. पिछले कुछ वर्षों में हमने इस रीजन में काफी क्रिकेट खेली है, इसलिए हमारी तैयारी और रणनीति मजबूत होगी.'

आयरिश टीम विश्व कप से पहले इटली और यूएई के खिलाफ मुकाबले खेलेगी, जिससे उन्हें उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों से तालमेल बैठाने में मदद मिलेगी. आयरलैंड को ग्रुप-बी में रखा गया है. इस ग्रुप में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ओमान और जिम्बाब्वे की टीम्स भी शामिल हैं. आयरलैंड अपना पहला मुकाबला 8 फरवरी को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा.

टी20 विश्व कप 2026 के लिए आयरलैंड की टीम: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क अडायर, रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज, कर्टिस कैम्फर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, लोर्कन टकर, बेन व्हाइट और क्रेग यंग.

टी20 विश्व कप में आयरलैंड के मैच:

8 फरवरी: बनाम श्रीलंका, आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

11 फरवरी: बनाम ऑस्ट्रेलिया, आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो

14 फरवरी: बनाम ओमान, सिंहली स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो

17 फरवरी: बनाम जिम्बाब्वे, पल्लेकेल

