T20 WC Venue: सिडनी में चलता है टीम इंडिया का सिक्का, जानें इस ग्राउंड का रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप 2022 का 16 अक्टूबर (रविवार) को आगाज हो गया. ऑस्ट्रेलियाई धरती पर हो रहे इस विश्व कप में 7 मैदानों पर कुल 45 मैचों का आयोजन किया जाना है. इस दौरान क्वालिफाइंग राउंड के मैच होबार्ट और जिलॉन्ग में खेले जा रहे. वहीं, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, एडिलेड और ब्रिस्बेन सुपर-12 स्टेज के मैचों की मेजबानी करने जा रहे हैं. इसके बाद सेमीफाइनल मैच एडिलेड ओवल और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा.

इस दिन भारतीय टीम खेलेगी मैच

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) की बात करें तो टी20 वर्ल्ड कप 2022 में यहां पर कुल सात मुकाबलों का आयोजन होना है. सुपर-12 स्टेज का पहला मुकाबला एससीजी में ही होगा जिसमें मेजबान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम आमने-सामने होंगी. खास बात यह है कि इस मैच के लिए सभी टिकट्स बिक चुके हैं. भारतीय टीम भी 27 अक्टूबर को ग्रुप-ए के क्वालिफायर के खिलाफ एससीजी में मैच खेलेगी.

बल्लेबाजों के मुफीद एसीजी की पिच

एससीजी की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के पक्ष में रही है. इस मैदान पर कुल 11 मैच खेले गए है, जिसमें 10 मुकाबलों (टाई समेत) का नतीजा निकला. इन 10 मैचों में औसत स्कोर कुल 161 है. इन मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने चार मैच जीते और पांच में उसे हार मिली. यानी कि टॉस जीतने या हारने से कोई खास का फायदा नहीं पहुंचता है.

इस मैदान पर भारतीय टीम ने कुल 4 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे तीन मैचों में जीत और एक में हार का सामना करना पड़ा है. ये सभी पांचों मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले हैं. सिडनी में 190 से अधिक के टारगेट का दो मौकों पर सफलतापूर्वक पीछा करने वाली भारत इकलौती टीम है.

1882 में हुआ था पहला मुकाबला

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की क्षमता 44000 दर्शकों की है. इस ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 21 फरवरी 1882 को इसी मैदान पर खेला गया था. इससे आप इस ग्राउंड के पुराने इतिहास का अंदाजा लगा सकते हैं. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने 1968 में रग्बी लीग विश्व कप फाइनल की भी मेजबानी की थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को फ्रांस के खिलाफ 20-2 से जीत मिली थी.

सिडनी में होने वाले मुकाबले (भारतीय समयानुसार)

22 अक्टूबर, न्यूजीलैंड vs ऑस्ट्रेलिया, दोपहर 12:30 बजे

27 अक्टूबर, साउथ अफ्रीका VS बांग्लादेश, सुबह 8.30 बजे

27 अक्टूबर, भारत VS ए2, दोपहर 12.30 बजे

29 अक्टूबर, न्यूजीलैंड VS ए1, दोपहर 1.30 बजे

03 नवंबर, पाकिस्तान VS साउथ अफ्रीका, दोपहर 1.30 बजे

05 नवंबर, इंग्लैंड VS ए1, दोपहर 1.30 बजे

09 नवंबर, पहला सेमीफाइनल दोपहर 1:30 बजे