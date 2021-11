T20 WC 2022: आ गईं अगले T-20 वर्ल्डकप की तारीखें, इन 7 शहरों में होंगे मैच

T20 WC 2022: टी-20 वर्ल्डकप 2021 को खत्म हुए अभी दो दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन अभी से ही अगले साल होने वाले वर्ल्डकप का काउंटडाउन शुरू हो गया है. 2022 का टी-20 वर्ल्डकप ऑस्ट्रेलिया में होना है, आईसीसी की ओर से अब उन शहरों का ऐलान कर दिया गया है जहां पर ये मैच खेले जाएंगे.



आईसीसी द्वारा जानकारी दी गई है कि 2022 का टी-20 वर्ल्डकप 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक खेला जाएगा. अगले साल भी कुल 45 मैच होंगे, ये सभी मुकाबले एडिलेड, ब्रिसबेन, जीलॉन्ग, होबार्ट, मेलबर्न, पर्थ, सिडनी में होंगे.



ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 वर्ल्डकप का फाइनल मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंडस में 13 नवंबर, 2022 को खेला जाएगा. जबकि 9 और 10 नवंबर को सिडनी, एडिलेड में सेमीफाइनल 1, सेमीफाइनल 2 खेला जाएगा.

