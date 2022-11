T20 World Cup Team India: 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर बन रही वेब-सीरीज, जानें कब होगी ये रिलीज

टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था और वह सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गई थी. इस हार के चलते भारतीय टीम का खिताब जीतने का सपना चकनाचूर हो गया था. टीम इंडिया ने सिर्फ एक बार टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा कर पाई है. साल 2007 में साउथ अफ्रीका में खेले गए शुरुआती संस्करण में एमएस धोनी कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था.

अब उस जीत के 15 साल बाद फैन्स को एक बार फिर से भारतीय टीम के विनिंग मोमेंट्स को फिर से जीने का मौका मिलेगा. दरअसल टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जीत पर एक वेब-सीरीज बन रही है. निर्माताओं ने अभी वेब-सीरीज के टाइटल का खुलासा नहीं किया है. लेकिन एक बात साफ है कि इस वेब-सीरीज में प्रशंसकों को यह देखने को मिलेगा कि कैसे भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया और प्रतिष्ठित ट्रॉफी उठाई. वेब-सीरीज में विजेता टीम के सभी 15 खिलाड़ी और एक ए-लिस्ट अभिनेता की भी उपस्थिति होगी.

यूके की प्रोडक्शन हाउस बना रही यह वेब-सीरीज

वेब-सीरीज का निर्माण यूके स्थित प्रोडक्शन हाउस वन वन सिक्स नेटवर्क द्वारा किया जा रहा है और इसका निर्देशन आनंद कुमार द्वारा किया जा रहा है. आनंद कुमार इससे पहले 'दिल्ली हाइट्स' और 'जिला गाजियाबाद' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं. यह वेब-सीरीज साल 2023 में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई भाषाओं में रिलीज मिलेगी. इसकी दो-तिहाई शूटिंग पहले ही पूरी हो चुकी है. इसके बारे में अभी और जानकारी सामने आना बाकी है.इस खबर को सबसे पहले ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्विटर पर शेयर किया है.

WEB SERIES ON 2007 T20 CRICKET WORLD CUP… A multi-language documentary web series on 2007 T20 Cricket World Cup - not titled yet - is officially announced… Featuring 15 #Indian cricketers, it is set to release in 2023… Over two-thirds of the shoot is complete. pic.twitter.com/DnF6F2JI5Y