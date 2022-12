बिग बैश लीग: गेंदबाजों का तूफान, 15 रनों पर सिमटी सिडनी, टी20 क्रिकेट का सबसे छोटा स्कोर

ऑस्ट्रेलियाई घरेलू टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट बिग बैश लीग (BBL) में आज (16 दिसंबर) का दिन ऐतिहासिक है. साथ ही सिडनी थंडर्स टीम के लिए यह दिन बेहद ही शर्मनाक है. इस मैच में एडिलेड स्ट्राइकर्स टीम के गेंदबाजों ने तूफानी प्रदर्शन किया. उनके सामने सिडनी की टीम 15 रनों पर ही सिमट गई. यह टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे छोटा स्कोर भी है.

दरअसल, यह बिग बैश लीग के मौजूदा सीजन का पांचवां मैच रहा, जो सिडनी थंडर्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया. सिडनी के मैदान पर खेले गए इस मैच में एडिलेड टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 139 रन बनाए.

तेज गेंदबाज हेनरी और एगर का चला जादू

यह स्कोर देखकर लग रहा था कि सिडनी की टीम आसानी से मैच जीत लेगी, लेकिन पासा उलटा ही पड़ गया. एडिलेड टीम के लिए तेज गेंदबाज हेनरी थॉर्टन और वेस ऐगर तूफानी गेंदबाजी की और सिडनी के बल्लेबाजों को पूरी तरह चित कर दिया.

दोनों ही गेंदबाजों ने मिलकर 9 विकेट निकाले और सिडनी की पूरी टीम को 5.5 ओवरों में सिर्फ 15 रनों पर ही समेट दिया. इस तरह एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम ने ये मैच 124 रनों से जीत लिया. मैच में हेनरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने 2.5 ओवर में सिर्फ 3 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए. जबकि एगर ने 2 ओवर में 6 रन देकर 4 विकेट लिए.

