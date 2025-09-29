scorecardresearch
 

एश‍िया कप की 'अदृश्य ट्रॉफी' के साथ सूर्यकुमार यादव का आइकॉन‍िक सेल‍िब्रेशन, VIDEO देख पाक‍िस्तान जल-भुन जाएगा

टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को दिखाया कि विन‍िंग सेल‍िब्रेशन क्या होता है. उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा के आइकॉनिक सेलिब्रेशन की हूबहू नकल की, लेकिन मजे की बात ये थी कि इस बार ट्रॉफी उनके हाथ में नहीं थी. देखिए ये मजेदार वीडियो....

बिना ट्रॉफी के जश्न कैसे मनाते हैं, ये पाक‍िस्तान को सूर्यकुमार यादव से सीखना चाह‍िए (Photo: Reuters)
एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने रविवार (28 सितंबर) को पाकिस्तान को पांच विकेट धूल चटा दी. लेकिन इस जीत का बाद भी टीम इंड‍िया ने सेल‍िब्रेशन उस अंदाज में नहीं हो सका, जिसके बादे में फैन्स सोच रहे थे.  

हालांकि फ‍िर भी टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ज‍िस तरह से व‍िन‍िंग सेल‍िब्रेशन कर दिखाया. उससे रोहित शर्मा याद आ गए. दरअसल, सूर्या ने  अदृश्य एश‍िया कप की ट्रॉफी के  जो सेल‍िब्रेशन क‍िया, वो आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा. 

टीम इंडिया ने एश‍िया कप फाइनल के बाद मोहस‍िन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेना टीम इंड‍िया को  स्वीकार्य नहीं था.

इसके बाद नकवी ने ट्रॉफी और विजेताओं के मेडल अपने होटल ले जाने का फैसला किया, जिससे भारतीय खिलाड़ी खाली डाइस पर जश्न मनाने को मजबूर हो गए. वहीं नकवी की इस हरकत पर BCCI ने भी सवाल उठाए और उन्हें कड़ी चेतावनी भी दी. 
VIDEO: सूर्यकुमार यादव का ट्रॉफी के बिना सेलिब्रेशन 
 

फ‍िर सूर्या ने दिलाई रोहित की याद....
नकवी की इस ओछी हरकत के बाद सूर्यकुमार यादव ने टीम के मूड को हाई रखा. उन्होंने 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद रोहित शर्मा की आइकॉनिक WWE स्टार 'रिक फ्लेयर' वाले सेल‍िब्रेशन को रिपीट किया. इस दौरान भारतीय टीम ने जीत का जश्न मनाया, भले ही ट्रॉफी उनके हाथ में ना हो. 

दुबई में पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में देरी हुई, तो टीम इंड‍िया के खिलाड़ी डाइस पर ट्रॉफी और मेडल लेने नहीं गए. टीम ने एएमईसीसी वाइस-चेयरमैन खालिद अल जरूनी से ट्रॉफी लेने की बात की, लेकिन नकवी ने इसे ठुकरा दिया.
 


फ‍िर सूर्या ने नकवी को इशारों-इशारों में सुनाया... 
वहीं भारतीय कप्तान सूर्या ने इस दौरान कहा- यह मेरे करियर में पहली बार है जब मैंने देखा कि चैम्प‍ियन टीम को ट्रॉफी से वंचित किया गया. यह कोई आसान काम नहीं था. हमने लगातार दो अच्छे मैच खेले, मुझे लगा कि हम इसके हकदार थे. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि वे नवंबर में होने वाली ICC कॉन्फ्रेंस में नकवी के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे.

 

