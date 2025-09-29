scorecardresearch
 

2.5 करोड़ इंप्रेशन, 1 लाख से ज्यादा रिपोस्ट और 24 हजार रिप्लाई.... एशिया कप की जीत पर PM मोदी की पोस्ट ने मचाई धूम

पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के खिताबी मुकाबले में भारत की शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट किया, जो खूब वायरल हो रहा है. उनके पोस्ट पर अब तक 2.5 करोड़ से अधिक इंप्रेशन आ चुके हैं.

X
भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया. (Photo: PTI)
एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की पांच विकेट से शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर एक पोस्ट किया, जो धूम मचा रहा है. पीएम के इस पोस्ट को 1 लाख 7 हजार से अधिक बार रिपोस्ट किया जा चुका है, वहीं इंप्रेशन 2.5 करोड़ से ऊपर पहुंच चुके हैं. एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर, इंप्रेशन का मतलब है कि कोई पोस्ट कितनी बार यूजर्स की स्क्रीन पर देखा गया है, भले ही उन्होंने इसके साथ इंटरैक्ट किया हो या नहीं.

एशिया कप के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान पर भारत की धमाकेदार जीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, 'खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर. नतीजा वही- भारत जीता! हमारे क्रिकेटरों को बधाई.' दरअसल, पीएम उनके इस पोस्ट का संदर्भ इस साल मई में पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' से था, जिसमें उन्होंने 9 आतंकी ठिकानों को एयरस्ट्राइक में ध्वस्त कर दिया था. इस सटीक हमले में सैकड़ों आतंकी मारे गए थे. 

पीएम मोदी के पोस्ट पर क्या बोले सूर्या?

पीएम मोदी के पोस्ट पर सूर्यकुमार यादव ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, 'जब देश का नेता खुद फ्रंटफुट पर बल्लेबाजी करता है तो अच्छा लगता है. उनका पोस्ट देखकर ऐसा लगा जैसे उन्होंने स्ट्राइक ली और ताबड़तोड़ रन बना डाले. यह देखना बहुत अच्छा था और जब सर सामने से नेतृत्व कर रहे हों तो निश्चित रूप से खिलाड़ी खुलकर खेलेंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा देश जश्न मना रहा है. जब हम वापस (भारत) जाएंगे तो अच्छा लगेगा और हमें अच्छा प्रदर्शन करने की अधिक प्रेरणा मिलेगी.'

अब बात करते हैं एशिया कप 2025 की. भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 90वीं बार इस टूर्नामेंट का विजेता बना. टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में दोनों टीमें पहली बार खिताबी मुकाबले में आमने-सामने थीं. भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया और शानदार गेंदबाजी करते हुए उसे 19.1 ओवर में 146 के स्कोर पर समेट दिया. कुलदीप यादव की 4 विकेट झटके. अक्षर, वरुण और बुमराह ने 2-2 विकेट लिए. 

तिलक वर्मा रहे भारत की जीत के हीरो

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही और उसने 4 ओवर में 20 रन पर अपने तीन विकेट गंवा दिए. अभिषेक शर्मा 7 और शुभमन गिल 12 रन बनाकर फहीम अशरफ की गेंद पर आउट हो गए. कप्तान सूर्यकुमार यादव 1 रन के स्कोर पर शाहीन शाह आफरीदी के शिकार बने. यहां से तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने टीम इंडिया को संभाला. दोनों के बीच 8.2 ओवर में 50 रनों की साझेदारी हुई. भारत का स्कोर जब 12.2 ओवर में 77 रन था, सैमसन 24 रन बनाकर अबरार अहमद की गेंद लंबा हिट मारने के प्रयास में कैच आउट हो गए.

इसके बाद क्रीज पर शिवम दुबे आए. उन्होंने तिलक वर्मा का अच्छा साथ दिया और भारतीय टीम को दबाव से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई. भारत का स्कोर जब 137 रन था, दुबे छक्का मारने के प्रयास में फहीम अशरफ की गेंद पर कैच आउट हो गए. सीमारेखा पर शाहीन आफरीदी ने उनका अच्छा कैच पकड़ा. उन्होंने 22 गेंदों में दो चौके और दो छक्के की मदद से 33 रनों की उपयोगी पारी खेली. भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे. 

हारिस रऊफ की पहली गेंद पर तिलक ने दो रन लिए, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया. अब भारत को 4 गेंद में जीत के लिए 2 रन चाहिए थे. तीसरी गेंद पर तिलक ने सिंगल लिया. रिंकू सिंह ने रऊफ की चौथी गेंद पर चौका जड़कर भारत को जीत दिला दी. इस मैच के हीरो तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने दबाव में संयम बनाए रखा. उन्होंने 53 गेंदों में तीन चौके और 4 छक्के की मदद से नाबाद 69 रनों की पारी खेली. इस शानदार प्रदर्शन के लिए तिलक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

