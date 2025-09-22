'जब लीड 3-0 या 10-1 हो तो उसे राइवलरी नहीं कहते...', रिपोर्टर के सवाल पर सूर्यकुमार यादव ने ली चुटकी

एशिया कप सुपर फोर के मुकाबले में पाकिस्तान पर एक और धमाकेदार जीत के बाद, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब कोई प्रतिद्वंद्विता (rivalry) नहीं बची है.

दरअसल, ये जीत पाकिस्तान पर भारत की व्हाइट बॉल में क्रिकेट लगातार सातवीं जीत है. टी20 इंटरनेशनल में अब तक दोनों टीमों के बीच 15 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से भारत ने 12 बार बाजी मारी है. पाकिस्तान केवल तीन बार ही जीत सका है. 2022 वर्ल्ड कप के बाद से ही यह एकतरफा रिकॉर्ड और मजबूत हुआ है.

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या इस बार पाकिस्तान की टीम ज्यादा प्रतिस्पर्धी थी? तो सूर्यकुमार ने कहा, "मुझे लगता है कि आपको प्रतिद्वंद्विता के बारे में सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता तब होती है जब दोनों टीमें 15-20 मैच खेलती हैं और कोई एक टीम 8-7 से आगे होती है तो उसे अच्छा क्रिकेट या राइवलरी कहते हैं. लेकिन जब एकतरफा नतीजे हों तो यह सिर्फ अच्छा क्रिकेट कहलाता है, राइवलरी नहीं."

पहले भी खारिज की थी राइवलरी की बात

उन्होंने आगे कहा, "3-0, 10-1... मुझे नहीं पता कि आंकड़े क्या हैं, लेकिन यह अब कोई राइवलरी नहीं है." सूर्यकुमार ने दुबई में सुपर 4 मुकाबले से पहले प्रतिद्वंद्विता की बातों को खारिज कर दिया था, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो शायद हमेशा याद रखा जाएगा. अतीत में कुछ ही कप्तानों ने इन दोनों टीमों के बीच ऐतिहासिक मुकाबले के लगातार एकतरफा होने के बारे में इतनी स्पष्ट बात कही है.

Suryakumar Yadav says there's no rivalry between India and Pakistan anymore in terms of cricket. pic.twitter.com/EAB0gMJeGA — Inside out (@INSIDDE_OUT) September 21, 2025

इस मैच में, पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की मदद से 171 रन बनाए, हालांकि भारतीय फील्डरों ने कुछ कैच भी छोड़े. लेकिन भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और उप-कप्तान शुभमन गिल ने पाकिस्तानी स्पिनरों और तेज गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला. दोनों की शानदार शतकीय साझेदारी की बदौलत टीम ने 7 गेंद बाकी रहते हुए 6 विकेट से मैच जीता.

