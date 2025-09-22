'बिना वजह उकसा रहे थे, इसलिए उन्हें सबक सिखाया', PAK के खिलाफ तूफानी पारी खेलने के बाद बोले अभिषेक शर्मा

दुबई में एशिया कप का सुपर-4 मुकाबला पूरी तरह भारत के नाम रहा. पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को टीम इंडिया ने 172 रन का लक्ष्य महज़ 18.5 ओवर में हासिल कर शानदार जीत दर्ज की.

इस जीत की धुरी रहे अभिषेक शर्मा (74 रन, 39 गेंद) और शुभमन गिल (47 रन, 28 गेंद), जिनकी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 49 गेंदों में 105 रन जोड़कर मैच का रुख पलट दिया. अभिषेक ने अपनी पारी में 5 छक्के और 6 चौके लगाए.

मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान प्लेयर ऑफ द मैच अभिषेक शर्मा ने कहा- ' आज सब कुछ काफी आसान था. जिस तरह से वे बिना किसी वजह हमारे सामने आ रहे थे, वह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. इसलिए मैंने उनके खिलाफ आक्रामक खेल दिखाया. मेरा मकसद टीम के लिए प्रदर्शन करना था. हम (गिल और अभिषेक)स्कूल के दिनों से साथ खेल रहे हैं, एक-दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं. आज हमने ठान लिया था और कर दिखाया.जिस तरह से गिल जवाब दे रहा थे, मुझे वह बहुत अच्छा लगा. जब आप किसी को इस तरह खेलते देखते हैं तो वही मेरा इरादा होता है. मैं बहुत मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा हूं और अगर दिन मेरा है तो मैं अपनी टीम को जीत जरूर दिलाऊंगा.'

Advertisement

दरअसल, जब भारतीय टीम पाकिस्तानी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ रही थी तो पाक प्लेयर्स बौखला गए. तेज गेंदबाज हारिस रऊफ जब पांचवां ओवर करने आए तो अभिषेक ने उन पर चौका जमा दिया जिसके बाद रऊफ कुछ कहने लगे. इसके बाद अभिषेक ने भी जवाब दिया और दोनों के बीच बहस हुई. इसके बाद अंपायर गाजी सोहेल ने दोनों की बहस में दखल दिया.

ये भी पढ़ें: कुटाई हुई तो बेकाबू हुआ पाकिस्तानी गेंदबाज...अभिषेक से भिड़ा, गिल-शाहीन के बीच भी 'जंग', VIDEO

भारत ने भले ही क्षेत्ररक्षण में कुछ गलतियां कीं और गेंदबाजी में भी साधारण प्रदर्शन किया, लेकिन बल्लेबाजी की ताकत के दम पर उन्होंने सलमान अली आगा की टीम को पूरी तरह से पछाड़ दिया. इस जीत के साथ, सूर्यकुमार यादव की टीम ने सुपर 4 अभियान की शानदार शुरुआत की है.

भारत अब अपने अगले मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगा और इसके लिए टीम को दो दिन का ब्रेक मिला है. दूसरी ओर, पाकिस्तान को श्रीलंका से भिड़ने से पहले सिर्फ़ एक दिन का ब्रेक मिला है, जो अपना पहला सुपर 4 मैच हार गया था.

---- समाप्त ----