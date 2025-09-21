scorecardresearch
 

कुटाई हुई तो बेकाबू हुआ पाकिस्तानी गेंदबाज...अभिषेक से भिड़ा, गिल-शाहीन के बीच भी 'जंग', VIDEO

हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा के बीच जमकर कहासुनी हुई. उससे पहले शुभमन गिल और शाहीन आफरीदी के बीच भी थोड़ी बहुत बहस देखने को मिली थी. पाकिस्तानी टीम भारत के सलामी बल्लेबाजों के आगे बेबस नजर आए.

हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा के बीच जमकर हुई कहासुनी (Photo: Getty Images)
हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा के बीच जमकर हुई कहासुनी (Photo: Getty Images)

भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर (रविवार) को आयोजित एशिया के सुपर-चार मुकाबले में मैदान पर तनातनी देखने को मिली. मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने 5 विकेट पर 171 रन बनाए थे. जब भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा क्रीज पर उतरे, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उन्हें भड़काने की कोशिश की.

दोनों खिलाड़ियों ने बल्ले से चौके-छक्कों की बरसात कर इसका जवाब दिया. हालांकि जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सीमा लांघी तो जुबानी जंग भी शुरू हो गई. भारतीय पारी के पांचवें ओवर में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा के बीच खूब बहस हुई. रऊफ के उस ओवर में दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने चौका लगाया. फिर तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना, इसके बाद हारिस रऊफ ने अभिषेक शर्मा से बात की. दोनों एक-दूसरे पर जुबानी हमला भी बोलते हैं.

इसके बाद हारिस रऊफ आसमान की ओर देखते हैं और कुछ कहते सुनाई देते हैं. जब उस ओवर की आखिरी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने चौका लगाया तो मामला काफी गंभीर हो गया. अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ के बीच और बातचीत होती है. ऐसे में मैदानी अंपायर गाजी सोहेल को दखल देना पड़ता है.

इसससे पहले भारतीय पारी के तीसरे ओवर में शाहीन आफरीदी और शुभमन गिल के बीच भी तनातनी देखने को मिली थी. उस ओवर में शाहीन आफरीदी को शुभमन ने दो चौके मारे. जब आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने जोरदार चौका लगाया, तो मामला बढ़ा. शुभमन गिल ने इशारा किया कि उन्होंने गेंद को कहां मारी है.

फैन्स को इस घटना ने 1996 के वनडे विश्व कप की याद दिला दी, जहां भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान आमिर सोहेल और वेंकटेश प्रसाद के बीच पंगा हुआ था. तब आमिर सोहेल ने चौका जड़ने के बाद वेंकटेश प्रसाद को बाउंड्री लाइन से बॉल लाने का इशारा किया था. हालांकि वेंकटेश प्रसाद ने अगली गेंद पर पाकिस्तानी बैटर को बोल्ड करके बदला ले लिया था.

इस मुकाबले में भारतीय ओपनर्स अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 9.5 ओवर्स में 105 रनों की पार्टनरशिप की. अभिषेक शर्मा ने 6 चौके और पांच छक्कों की मदद से 39 गेंदों पर 74 रन बनाए. जबकि उप-कप्तान शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर 47 रनों का योगदान दिया, जिसमें 8 चौके शामिल रहे.

