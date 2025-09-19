scorecardresearch
 

Feedback

6 दिन में 4 मैच… एशिया कप में टीम इंडिया का टाइट शेड्यूल, सूर्या-गंभीर के सामने बड़ी चुनौती

एशिया कप 2025 का सुपर-4 चरण 20 सितंबर से शुरू होगा. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश इसमें शामिल हैं. सभी टीमें एक-दूसरे से एक बार खेलेंगी और टॉप-2 टीमें 28 सितंबर को दुबई में फाइनल खेलेंगी. भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत 21 सितंबर को दुबई में होगी.

Advertisement
X
एशिया कप में 21 से 28 सितंबर के बीच भारत को 4 मैच खेलने हैं. (Photo: Getty)
एशिया कप में 21 से 28 सितंबर के बीच भारत को 4 मैच खेलने हैं. (Photo: Getty)

एशिया कप 2025 में शुक्रवार को भारत बनाम ओमान मुकाबले के साथ ही ग्रुप स्टेज की भिड़ंत खत्म हो जाएगी और टूर्नामेंट 20 सितंबर से निर्णायक सुपर-4 चरण में प्रवेश करेगा. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने सुपर-4 के लिए क्वालिफाई किया है. लेकिन इस सुपर-4 की जंग से लेकर 28 सितंबर को खेले जाने वाले फाइनल मुकाबले तक टीम इंडिया का शेड्यूल काफी बिजी और टाइट है. 

21 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान का मैच होना है. अगर भारत फाइनल खेलता है तो  उसे अगले 6 दिन में 4 मैच खेलने होंगे, जिससे खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेज करना एक बड़ी चुनौती होगी. खासतौर पर कप्तान सूर्या और कोच गंभीर के सामने बुमराह का वर्कलोड मैनेज करने की बड़ी चुनौती होगी.

यह भी पढ़ें: एशिया कप खेल रहे इस क्रिकेटर के पिता का निधन... टूटा दुखों का पहाड़

सम्बंधित ख़बरें

Suryakumar Yadav and Salman Agha
PAK ने बेवजह मुद्दा बनाया... हैंडशेक विवाद पर खुलकर बोला ये अंपायर 
Andy Pycraft
Ind-Pak Handshake विवाद पर हुआ बड़ा खुलासा! 
Mohammad Nabi
Mohammad Nabi ने Sri Lanka के खिलाफ खेली शानदार पारी! 
Team India Players in Asia Cup 2025
एशिया कप में सुपर-चार की पिक्चर साफ, टीम इंडिया कब-कब खेलेगी? 
Arshad Nadeem
Final में Neeraj ने Arshad को भाव नहीं दिया! 

सुपर-4 का ऐसे हुआ चयन

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में ग्रुप-ए से भारत और पाकिस्तान ने अगले राउंड में जगह बनाई है. जबकि ग्रुप-बी से श्रीलंका और बांग्लादेश को सुपर-चार स्टेज में एंट्री मिली. हॉन्ग कॉन्ग, ओमान, अफगानिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को निराशा हाथ लगी. ये चारों टीम्स सुपर-चार में जगह नहीं बना सकीं.

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 की प्वाइंट्स टेबल 

Advertisement

ग्रुप-ए से भारतीय टीम का टॉप पर रहना तय हुआ है. वहीं दूसरे ग्रुप से श्रीलंका ने अपने तीनों मैच जीते और वो पहले स्थान पर रहा. पाकिस्तान और बांग्लादेश ने अपने-अपने ग्रुप्स से दूसरे स्थान पर रहकर अगले राउंड में एंट्री ली. एशिया कप में कुल आठ टीमों ने भाग लिया, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया था. 

भारत के मुकाबले कब-कब हैं

भारतीय टीम सुपर-चार में अपना पहला मुकाबला 21 सितंबर (रविवार) को पाकिस्तान से खेलेगी. टीम इंडिया का दूसरा मैच 24 सितंबर (बुधवार) को बांग्लादेश से होगा. इसके बाद भारतीय टीम 26 सितंबर (शुक्रवार) को श्रीलंका का सामना करेगी. भारतीय टीम सुपर-चार के अपने सभी मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी. सुपर-चार स्टेज में जो दो टीम टॉप पर रहेगी, उसके बीच 28 सितंबर को खिताबी मुकाबला खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी टीम का 70 मिनट में सरेंडर... एशिया कप में नहीं चला PCB का 'धमकी बम'

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 का फुल शेड्यूल 

यहां जानें सुपर-चार और फाइनल का शेड्यूल

20 सितंबर: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश, दुबई, रात 8 बजे से
21 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्तान, दुबई, रात 8 बजे से
23 सितंबर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, अबू धाबी, रात 8 बजे से
24 सितंबर: भारत बनाम बांग्लादेश, दुबई, रात 8 बजे से
25 सितंबर: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, दुबई, रात 8 बजे से
26 सितंबर: भारत बनाम श्रीलंका, दुबई, रात 8 बजे से
28 सितंबर: फाइनल, दुबई, रात 8 बजे से

Advertisement

इन मुकाबलों को कहां देख सकते हैं

सुपर-4 और फाइनल की भिड़ंत की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग SonyLIV पर होगी. टीवी पर इसका प्रसारण Sony Sports Ten Network चैनल्स पर होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement