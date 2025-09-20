scorecardresearch
 

अर्शदीप सिंह ने T20 में लगाई 'सेंचुरी', कई रिकॉर्ड हुए ध्वस्त, एक विकेट के लिए करना पड़ा 8 महीने का इंतजार

अर्शदीप सिंह ने 8 महीने बाद टी20I में 100 विकेट पूरे कर भारतीय क्रिकेट इतिहास रचा. वह इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले पहले भारतीय और सबसे तेज़ तेज़ गेंदबाज़ (64 मैच) बने. उन्होंने 100वां विकेट एशिया कप 2025 में ओमान के खिलाफ लिया.

ओमान के खिलाफ अर्शदीप ने पूरे किए अपने 100 टी20 विकेट. (Photo: Getty)
एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने शुक्रवार को ओमान के खिलाफ 21 रनों से जीत हासिल की. ये मैच अर्शदीप के लिए यादगार रहा. क्योंकि अर्शदीप सिंह ने इस मुकाबले में अपना 100 टी20 विकेट हासिल किया. इस उपलब्धि के लिए उन्हें 8 महीने इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वह 100 टी20I विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए. बाएं हाथ के सीमर ने 2022 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ डेब्यू किया था और तब से लगातार तेज़ी से विकेट लेते आ रहे हैं.

एक विकेट के लिए 8 महीने का इंतजार

अर्शदीप सिंह 99 विकेट पर अटक गए थे क्योंकि जनवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने अंतिम दो मैचों में उन्हें बाहर बैठा दिया था. एशिया कप से पहले कोई टी20I मैच निर्धारित नहीं था, इसलिए इस माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए उन्हें लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ा.

एशिया कप में भी उनका इंतज़ार बढ़ा क्योंकि भारत ने पहले दो मैचों में केवल एक ही विशेषज्ञ तेज़ गेंदबाज़ को खिलाया. जसप्रीत बुमराह ने शुरुआती दो मैच खेले और उनके साथ स्पिनरों की भरमार थी. अर्शदीप को टूर्नामेंट के तीसरे ग्रुप-स्टेज मैच में मौका मिला. उन्होंने 4 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट लिया.

अर्शदीप ने बनाया ये रिकॉर्ड

अर्शदीप न केवल 100 टी20I विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने बल्कि वह इस प्रारूप में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले तेज़ गेंदबाज़ भी बन गए. उन्होंने यह उपलब्धि केवल 64 मैचों में हासिल की. पूर्ण सदस्य देशों में वह 100 विकेट तक सबसे तेज़ पहुंचने वाले तीसरे गेंदबाज़ हैं. उनसे आगे सिर्फ राशिद खान (53 मैच) और वानिंदु हसारंगा (63 मैच) हैं. अर्शदीप तेज़ गेंदबाज़ों में सबसे तेज़ हैं, उनके बाद हारिस रऊफ (71) और मार्क अडायर (72) आते हैं.

टी20I में सबसे तेज़ 100 विकेट (सभी देश):
राशिद खान – 53
संदीप लामिछाने – 54
वानिंदु हसारंगा – 63
अर्शदीप सिंह – 64
रिज़वान बट्ट – 66
हारिस रऊफ – 71

शुक्रवार को अर्शदीप का दिन गेंदबाज़ी के लिहाज़ से खास नहीं रहा. लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने उतरे अर्शदीप रंग में नहीं दिखे. पावरप्ले में वह विकेट नहीं ले पाए और वापसी स्पेल में रन दिए. उन्होंने अपना 100वां विकेट ओमान के खिलाफ मैच के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हासिल किया.

अर्शदीप ने ऑफ स्टंप पर शॉर्ट गेंद डाली, जिससे बल्लेबाज़ विनायक शुक्ला असहज स्थिति में आ गए और पुल शॉट खेलते हुए गेंद को हवा में मार बैठे. गेंद मिड-ऑन की दिशा में गई, जहां रिंकू सिंह ने कैच लपक लिया. बता दें कि टीम इंडिया का अगला मैच रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ है.

