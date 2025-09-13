scorecardresearch
 

क्रिकेट में पाकिस्तान, हॉकी में चीन से भिड़ंत... सुपर संडे को भारत का डबल 'टेस्ट'

रविवार को खेलप्रेमियों के लिए डबल रोमांच तय है. एशिया कप 2025 में दुबई में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट महामुकाबला होगा, तो वहीं हांगझोउ में महिला हॉकी एशिया कप फाइनल में भारत-चीन भिड़ेंगे. दोनों ही मुकाबले सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि एशियाई वर्चस्व की प्रतिष्ठा से भी जुड़े हैं.

संडे को भारत की चीन और पाकिस्तान से होगी टक्कर (Photo: ITG)
खेलप्रेमियों के लिए रविवार का दिन किसी उत्सव से कम नहीं होगा. इस दिन भारत की दो अलग-अलग टीमें अपनी चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान और चीन से भिड़ रही होंगी. एक ओर दुबई में टीम इंडिया एशिया कप क्रिकेट के मुकाबले में पाकिस्तान से लोहा ले रहा होगा. तो वहीं दूसरी ओर हांगझोउ की सरजमीं पर महिला हॉकी एशिया कप की खिताबी जंग सजी होगी, जहां भारतीय टीम मेज़बान चीन से भिड़ेगी. 

भले ही क्रिकेट और हॉकी-दो अलग-अलग खेल हैं, लेकिन दोनों में ही एशिया की दो ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विताएं एक ही दिन, एक ही शाम रोमांच का तूफान खड़ा करने को तैयार हैं. खेल का यह सुपर संडे सिर्फ स्कोर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि गर्व, जुनून और प्रतिष्ठा का प्रतीक भी बनेगा. जिसपर दुनिया भर की निगाहें होंगी.

पाकिस्तान से भारत की टक्कर...

दुबई के मैदान पर भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा. ये मैच इसलिए भी अहम है क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों की टीमें पहली बार आपस में भिड़ रही हैं. इस मुकाबले को लेकर विरोध भी चरम पर है. लेकिन हमेशा की तरह उत्साह भी बरकरार है.

surya

भारत पाक‍िस्तान के बीच मुकाबला रव‍िवार रात 8 बजे शुरू होगा. भारत और पाकिस्तान के इतिहास पर नजर डालें तो टी20 मुकाबलों में अबतक दोनों देशों का 13 बार आमना सामना हुआ है. इसमें भारत ने 9 बार पाकिस्तान को धूल चटाई है, जबकि पाकिस्तान 3 बार जीता है. एक मुकाबला टाई था, जिसे भारच ने बॉल आउट नियम से जीता था.

यह भी पढ़ें: Women's Hockey Asia Cup: एशिया कप के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, कल चीन से होगी खिताबी भिड़ंत

एशिया कप में भी भारत का ही पलड़ा भारी है. टी20 फॉर्मेट में दोनों टीमें 3 बार भिड़ी हैं और 2 बार भारत को जीत मिली है. लेकिन दुबई की जिस पिच पर मैच है वहां पाकिस्तान आगे है. इस मैदान पर हुए 3 मैच में पाकिस्तान ने 2 जीते हैं.

hockey

चीन से होगा बेटियों का मुकाबला...

महिला हॉकी एशिया कप के फाइनल में चीन और भारत की टक्कर है. भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला था. इसके बाद भारतीय टीम की नजर चीन और कोरिया के मुकाबले पर थी. इस मैच में मेजबान चीन ने सुपर 4 चरण के अंतिम मुकाबले में कोरिया को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया. कोरिया की हार के साथ ही भारतीय टीम का भी फाइनल टिकट पक्का हो गया.

यह भी पढ़ें: एशिया कप में पाकिस्तान से खेलना क्यों भारत की मजबूरी? पूर्व खेल मंत्री ने बताई वजह

ये फाइनल मैच जो भी जीतेगा वह अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लेगा. बता दें कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप का फाइनल जीता था.

TOPICS:

