Women's Hockey Asia Cup: एशिया कप के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, कल चीन से होगी खिताबी भिड़ंत

भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान से 1-1 ड्रॉ खेलकर एशिया कप फाइनल में जगह बनाई. चीन की कोरिया पर जीत से भारत को लाभ मिला. अब भारत रविवार को चीन से खिताबी भिड़ंत करेगा और विजेता टीम 2026 महिला विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करेगी.

एशिया कप के फाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम (Photo: @TheHockeyIndia)
महिला हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय महिला टीम की जगह पक्की हो गई है. भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला था. इसके बाद भारतीय टीम की नजर चीन और कोरिया के मुकाबले पर थी. इस मैच में मेजबान चीन ने सुपर 4 चरण के अंतिम मुकाबले में कोरिया को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया. कोरिया की हार के साथ ही भारतीय टीम का भी फाइनल टिकट पक्का हो गया.

अब रविवार को भारत का सामना चीन से फाइनल मुकाबले में होगा. ये फाइनल मैच जो भी जीतेगा वह अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लेगा. बता दें कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप का फाइनल जीता था.

'लक' ने भारतीय टीम का दिया साथ

जापान के खिलाफ ड्रॉ के बाद भारत को चीन-कोरिया मुकाबले के नतीजे का इंतज़ार करना पड़ा. कोरिया को फाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम दो गोलों के अंतर से जीत चाहिए थी, लेकिन चीन की जीत से भारत, जिसने 2022 में तीसरा स्थान हासिल किया था, फाइनल में पहुंच गया.

यह भी पढ़ें: 'पंजाब के हौसले को सलाम', मनप्रीत सिंह ने बाढ़ पीड़ितों को समर्पित की भारत की हॉकी एशिया कप जीत

सुपर 4 अंक तालिका में चीन तीन जीत के साथ नौ अंकों पर शीर्ष पर रहा. भारत एक जीत, एक ड्रॉ और एक हार के साथ चार अंकों पर दूसरे स्थान पर रहा. जापान दो अंकों के साथ तीसरे स्थान पर और कोरिया एक अंक के साथ सबसे नीचे रहा.

जापान के खिलाफ मैच में भारत ने सातवें मिनट में ब्यूटी डुंग डुंग के फील्ड गोल से बढ़त बनाई. हालांकि, 58वें मिनट में जापान की कोबायाकावा शिहो ने बराबरी का गोल दागा. यह दोनों टीमों के बीच इस टूर्नामेंट का दूसरा ड्रॉ रहा.
 

