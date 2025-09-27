scorecardresearch
 

एशिया कप फाइनल से पहले सूर्या को गावस्कर से मिली खास सलाह, बताया PAK के खिलाफ कैसा हो गेम प्लान

सुनील गावस्कर का मानना है कि श्रीलंका के खिलाफ कठिन मैच ने भारत को संयम और धैर्य दिखाने का मौका दिया और यह फाइनल से पहले टीम के लिए लाभदायक होगा. अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाज़ी ने सुपर ओवर में जीत दिलाई, जिससे भारत का आत्मविश्वास और बढ़ा है.

एशिया कप में अच्छा नहीं रहा है सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन (Courtesy: AP)
एशिया कप फाइनल से पहले महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने सूर्यकुमार यादव को सलाह दी है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरने के बाद अपनी नैचुरल गेम खेलने से पहले कुछ गेंदें लेकर पिच की स्थिति को समझें. अब तक टूर्नामेंट में 35 वर्षीय सूर्यकुमार ने 5 पारियों में केवल 71 रन बनाए हैं. उनका औसत 23.66 और स्ट्राइक रेट 107.57 रहा है. उनका स्कोर रहा- 7 नॉटआउट, 47 नॉटआउट, 0, 5 और 12.

एशिया कप का यह प्रदर्शन आईपीएल 2025 से बिल्कुल अलग रहा, जहां उन्होंने 717 रन 65.18 की औसत और 167.91 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे. शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ सूर्यकुमार ने 13 गेंदों पर 12 रन बनाए और फिर वानिंदु हसरंगा का शिकार बने. गावस्कर ने भारत की खिताबी उम्मीदों के लिए परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने की अहमियत पर ज़ोर दिया.

गावस्कर ने दी सूर्या को सलाह

गावस्कर ने कहा, 'वो क्लास खिलाड़ी हैं. मेरी बस यही सलाह होगी कि वे बीच में जाकर तीन-चार गेंदें लें और हालात को परखें. गेंद की गति, उछाल या टर्न को देखें. डगआउट से देखकर और मैदान पर खेलते हुए हालात अलग महसूस हो सकते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, कभी-कभी अगर कोई बल्लेबाज पहले से सेट है तो लगेगा कि पिच में कुछ नहीं है. लेकिन हमेशा बेहतर यही होता है कि कुछ गेंदें खेलकर हालात समझो और फिर अपना नैचुरल गेम खेलो. गावस्कर ने कहा कि फाइनल से पहले का कठिन दिन भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर की जीत ने टीम की धैर्य और संयम की क्षमता दिखा दी.

