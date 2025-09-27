एशिया कप फाइनल से पहले सूर्या को गावस्कर से मिली खास सलाह, बताया PAK के खिलाफ कैसा हो गेम प्लान

एशिया कप फाइनल से पहले महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने सूर्यकुमार यादव को सलाह दी है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरने के बाद अपनी नैचुरल गेम खेलने से पहले कुछ गेंदें लेकर पिच की स्थिति को समझें. अब तक टूर्नामेंट में 35 वर्षीय सूर्यकुमार ने 5 पारियों में केवल 71 रन बनाए हैं. उनका औसत 23.66 और स्ट्राइक रेट 107.57 रहा है. उनका स्कोर रहा- 7 नॉटआउट, 47 नॉटआउट, 0, 5 और 12.

एशिया कप का यह प्रदर्शन आईपीएल 2025 से बिल्कुल अलग रहा, जहां उन्होंने 717 रन 65.18 की औसत और 167.91 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे. शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ सूर्यकुमार ने 13 गेंदों पर 12 रन बनाए और फिर वानिंदु हसरंगा का शिकार बने. गावस्कर ने भारत की खिताबी उम्मीदों के लिए परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने की अहमियत पर ज़ोर दिया.

यह भी पढ़ें: एशिया कप फाइनल से पहले पाकिस्तान का एक और ड्रामा... हारिस रऊफ पर लगा जुर्माना चुकाएंगे पीसीबी चीफ नकवी

गावस्कर ने दी सूर्या को सलाह

गावस्कर ने कहा, 'वो क्लास खिलाड़ी हैं. मेरी बस यही सलाह होगी कि वे बीच में जाकर तीन-चार गेंदें लें और हालात को परखें. गेंद की गति, उछाल या टर्न को देखें. डगआउट से देखकर और मैदान पर खेलते हुए हालात अलग महसूस हो सकते हैं.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: IND vs PAK: 'उन्हें तोड़ना होगा...', फाइनल से पहले शोएब अख्तर ने पाकिस्तानी टीम को भेजा मैसेज, इस खिलाड़ी को बताया गेमचेंजर

उन्होंने आगे कहा, कभी-कभी अगर कोई बल्लेबाज पहले से सेट है तो लगेगा कि पिच में कुछ नहीं है. लेकिन हमेशा बेहतर यही होता है कि कुछ गेंदें खेलकर हालात समझो और फिर अपना नैचुरल गेम खेलो. गावस्कर ने कहा कि फाइनल से पहले का कठिन दिन भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर की जीत ने टीम की धैर्य और संयम की क्षमता दिखा दी.

---- समाप्त ----