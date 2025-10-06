scorecardresearch
 

Feedback

रोहित-विराट को घरेलू क्रिकेट खेलना होगा... ROKO के वनडे फ्यूचर पर इस क्रिकेटर की दो टूक

विराट कोहली और रोहित शर्मा का वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलना तय नहीं है. तब रोहित शर्मा की उम्र 40 से ज्यादा की हो जाएगी. वहीं विराट कोहली भी करीब 39 साल के हो जाएंगे. वनडे वर्ल्ड 2027 साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में खेला जाना है.

Advertisement
X
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी शामिल हैं (Photo: AFP)
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी शामिल हैं (Photo: AFP)

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले खेलने हैं. इस दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान 4 अक्टूबर को किया गया. टी20 टीम में तो ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ, लेकिन वनडे टीम बदली-बदली नजर आ रही है. सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीन ली गई है. रोहित की जगह शुभमन गिल को वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया है. इसके अलावा श्रेयस अय्यर को वनडे उप-कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है.

वैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली 15 सदस्यीय ओडीआई स्क्वॉड का हिस्सा हैं. रोहित-कोहली (ROKO) आखिरी बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में खेले थे. उसके बाद से ये दोनों प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर हैं. टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा कि अगर रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, तो उन्हें लगातार क्रिकेट खेलना होगा. इरफान का मानना है कि सिर्फ फिटनेस नहीं, बल्कि मैच फिटनेस बनाए रखना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: वर्ल्ड कप से पहले कोहली-रोहित का करियर होगा खत्म? BCCI की सेलेक्शन कमेटी के फैसले का मतलब समझिए

सम्बंधित ख़बरें

Rohit_and_Kohli
7 महीने बाद Rohit Sharma और Virat Kohli खेलेंगे वनडे! 
Virat Kohli and Rohit Sharma
WC से पहले ही कोहली-रोहित का करियर होगा खत्म? सेलेक्शन कमेटी के फैसले का मतलब समझिए 
Rohit Sharma
रोहित शर्मा का ODI कैप्टेंसी रिकॉर्ड बेहद दमदार, धोनी-कोहली तो इस मामले में काफी पीछे 
Gill ODI Captain
Shubman Gill बने Team India के वनडे कप्तान! 
Respect तो बनता था... रोहित को कप्तानी से हटाना सरप्राइज से कम नहीं, BCCI पर उठे सवाल 

इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'रोहित और विराट दोनों 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए गेम फिटनेस बड़ी चुनौती होगी। रोहित ने अपनी फिटनेस पर काफी काम किया है, लेकिन फिटनेस और मैच फिटनेस दोनों अलग चीजें हैं. अगर आप लगातार क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो आपको घरेलू क्रिकेट खेलनी चाहिए.'

Advertisement

नियमित तौर पर मैच खेलने होंगे: इरफान
इरफान पठान ने यह भी कहा कि विराट-रोहित ने टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ऐसे में उनके मैचों के बीच का गैप बहुत लंबा हो जाएगा, जो उनकी तैयारी पर असर डाल सकता है. इरफान पठान कहते हैं, 'दोनों बहुत अनुभवी हैं, लेकिन अगर वे 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना चाहते हैं, तो उन्हें नियमित तौर पर मैच खेलने होंगे. तभी उनका सपना पूरा होगा.'

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए कुछ बड़े फैसले लिए. मोहम्मद शमी, रवींद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती को टीम से बाहर कर दिया गया है. वहीं जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज के लिए रेस्ट दिया गया है. हार्दिक पंड्या और ऋषभ पंत अब भी चोट से उबर रहे हैं, जिसके चलते वो ऑस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा नहीं होंगे.

रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम को खिताबी जीत दिलाई थी. तब भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को पराजित किया था. ब बीसीसीआई ने कप्तान बदलकर यह साफ संकेत दिया है कि वो वनडे वर्ल्ड कप 2027 को ध्यान में रखकर नई लीडरशिप तैयार कर रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement