रोहित शर्मा का ODI कैप्टेंसी रिकॉर्ड बेहद दमदार, धोनी-कोहली तो इस मामले में काफी पीछे

भारतीय क्रिकेट में अब नए दौर की शुरुआत हो गई है. शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह 4 अक्टूबर (शनिवार) को भारत की वनडे टीम का कप्तान बनाया गया. शुभमन गिल का पहला असाइनमेंट 19 अक्टूबर से शुरू हो रहा ऑस्ट्रेलिया दौरा होगा, जहां वो तीन मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कमान संभालेंगे.

रोहित शर्मा पहले ही टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे. ऐसे में वो सिर्फ वनडे प्रारूप में खेलने के उपलब्ध हैं. रोहित का वनडे में कप्तानी रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा. उन्होंने भारतीय क्रिकेट को कई यादगार पल दिए. रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 पर कब्जा किया. इससे पहले उनकी कप्तानी में भारतीय टीम 2018 और 2023 का एशिया कप जीतने में भी सफल रही. साथ ही 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंची.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बदली-बदली नजर आएगी भारतीय टीम, ये 5 खिलाड़ी बाहर, ODI स्क्वॉड में इनकी एंट्री

रोहित शर्मा आंकड़ों के हिसाब से भारत के सफलतम वनडे कप्तानों में शुमार हो चुके हैं. रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने 56 में से 42 ओडीआई मुकाबले जीते, जबकि एक मुकाबला टाई और एक मैच बेनतीजा रहा. यानी रोहित की कप्तानी में जीत का प्रतिशत 75 रहा. कम से कम 50 वनडे मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों में सिर्फ क्लाइव लॉयड (76.2%) ही रोहित से आगे रहे. रोहित का यह रिकॉर्ड विराट कोहली (68.4%) और महेंद्र सिंह धोनी (55%) से तो काफी बेहतर है.

Advertisement

मल्टी नेशन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स (5 प्लस टीम) में 27 मैचों में 24 जीत दर्ज की. इस दौरान भारतीय टीम ने सिर्फ 2 मुकाबले गंवाए. यानी जीत का प्रतिशत 88.8 रहा, जो मल्टी नेशन टूर्नामेंट में 20 या उससे ज्यादा वनडे मैचों में कप्तानी करने वाले 27 कप्तानों में सबसे बेहतर है.

रोहित शर्मा ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वनडे में बतौर कप्तान 50 से ज्यादा की औसत और 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. एबी डिविलियर्स ही रोहित से पहले ऐसा कर सके थे. डिविलियर्स का औसत 63.94 और स्ट्राइक रेट 110.48 रहा. वहीं रोहित ने 52.20 के एवरेज और 111.97 के स्ट्राइक रेट से रन स्कोर किए.

वनडे में कप्तानी के दौरान रोहित शर्मा का खेल और निखरा. बतौर खिलाड़ी उनका वनडे में स्ट्राइक रेट 88.42 था, लेकिन कप्तान के तौर पर उनका स्ट्राइक रेट 111.97 रहा. सिर्फ ब्रैंडन मैक्कुलम ही ऐसे खिलाड़ी रहे, जिनका कप्तानी के दौरान स्ट्राइक रेट में रोहित से ज्यादा इजाफा हुआ.

यह भी पढ़ें: Respect तो बनता था... रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना किसी सरप्राइज से कम नहीं, BCCI पर उठ रहे सवाल

2023 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने 597 रन बनाए थे. यह किसी वनडे टूर्नामेंट में कप्तान द्वारा बनाए गए दूसरे सबसे ज्यादा रन रहे. इस मामले में रोहित से आगे सिर्फ ग्रेग चैपल रहे हैं. ग्रेग ने 1980-81 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेन्सन एंड हेजेस ट्राई सीरीज में 686 रन बनाए थे.

Advertisement

वीरेंद्र सहवाग के इस खास क्लब में भी शामिल

वनडे फॉर्मेट में हुए मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स (5 प्लस टीम) में रोहित शर्मा ने 1288 रन बनाए. वो मल्टी नेशन टूर्नामेंट में छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान हैं. साल 2023 में रोहित ने 117.07 के स्ट्राइक रेट से 1255 रन बनाए. ये एक कैलेंडर ईयर में किसी भारतीय कप्तान के लिए सर्वाधिक वनडे रन रहे. बतौर कप्तान रोहित ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक (208*) जड़ा. रोहित से पहले वीरेंद्र सहवाग (219) ही ऐसा कर पाए थे.

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में लगातार 10 मैच जीते थे. केवल रिकी पोंटिंग और एमएस धोनी ही रोहित से आगे रहे हैं. पोंटिग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में लगाातार 24 मैच जीते थे. वहीं धोनी (11) दूसरे नंबर पर हैं.

ओडीआई फॉर्मेट के एशिया कप में रोहित शर्मा सबसे सफल कप्तान भी है. रोहित की कप्तानी में भारत ने इस टूर्नामेंट में 11 में से 9 मैच जीते. एमएस धोनी और अर्जुन रणतुंगा ने भी इतने ही मुकाबले जीते, लेकिन उन्होंने रोहित की तुलना में बतौर कप्तान ज्यादा मुकाबले खेले.सबतौर कप्तान धोनी ने 14 और रणतुंगा ने 13 मैच खेले.

---- समाप्त ----