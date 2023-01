IND vs SL 3rd ODI: बाउंड्री बचा रहे श्रीलंकाई फील्डर्स की भयंकर टक्कर, ले जाना पड़ा अस्पताल, Video

भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ. इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम के दो खिलाड़ी फील्डिंग के दौरान चौका बचाने के चक्कर में आपस में ही टकरा गए. ये दो खिलाड़ी जेफरी वेंडरसे और अशेन बंडारा थे. इस टक्कर के दौरान अशेन बंडारा के घुटने में काफी चोट लग गई और उन्हें मैदान से स्ट्रेचर पर लादकर बाहर ले जाया गया.

पारी के 43वें ओवर की पांचवीं गेंद पर यह दुखद वाकया हुआ. विराट कोहली ने गेंद को स्क्वॉयर लेग एरिया में पुल किया. गेंद को पकड़ने के लिए डीप स्क्वायर लेग (जेफरी वेंडरसे) और डीप मिड विकेट (अशेन बंडारा) के फील्डर दौड़ लगाते हैं. इसी आपाधापी में जेफरी वेंडरसे और अशेन बंडारा के बीच टक्कर हो जाती है.

