अफ्रीका लीग: राजस्थान रॉयल्स की टीम ने किया नाम का ऐलान, इन 5 धमाकेदार प्लेयर्स को किया साइन

साउथ अफ्रीका में शुरू होने वाली टी-20 लीग के लिए सभी टीमों ने अपने खिलाड़ियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है. मुंबई इंडियंस की MI केपटाउन के बाद अब राजस्थान रॉयल्स की पार्ल रॉयल्स ने शुरुआती पांच खिलाड़ियों का नाम बता दिया है. इसमें राजस्थान रॉयल्स के लिए ही खेलने वाले जोस बटलर को भी जोड़ा गया है.



इस लीग के लिए ऑक्शन शुरू होने से पहले हर टीम को पांच खिलाड़ियों को साइन करना है. शुक्रवार को पहले टीम ने अपने नाम का ऐलान किया और इसे पार्ल रॉयल्स रखा. राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी की यह तीसरी टीम है, इसमें आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स, अफ्रीकी लीग की पार्ल रॉयल्स और कैरिबियन लीग की बारबडोस रॉयल्स शामिल है.

