Ind Vs Sa, ODI Team: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका ने घोषित की टीम, इन्हें मिली जगह

साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के लिए 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने टेम्बा बवुमा को दोबारा कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी है. साथ ही सीमर मार्को जेन्सन को पहली बार वनडे टीम में चुना गया. उनके पास डेब्यू का मौका रहेगा.

इनके अलावा वायने पर्नेल, सिसांदा मगाला और जुबैर हम्जा की टीम में वापसी हुई है. साउथ अफ्रीका को भारतीय टीम के खिलाफ यह वनडे सीरीज 19 जनवरी से खेलना है. इसके बाद दूसरा वनडे 21 और तीसरा मैच 23 जनवरी को खेला जाएगा. वहीं, सीरीज के लिए रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम की कमान केएल राहुल संभालते नजर आएंगे.

टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद डिकॉक की पहली वनडे सीरीज

टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को भी शामिल किया गया है. उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट में हार के बाद तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था. डिकॉक ने यह रिटायरमेंट का ऐलान 30 दिसंबर 2021 को ही किया. टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद अब यह उनकी पहली वनडे सीरीज होगी. 29 साल के डिकॉक ने कहा था कि वे परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हैं.

