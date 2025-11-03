'इससे ज्यादा गर्व नहीं...', वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद भावुक हुईं साउथ अफ्रीकी कप्तान

साउथ अफ्रीका की टीम ने पहली बार आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई थी. लेकिन इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम के हाथों उन्हें 52 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. इस हार के बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान लॉरा वोलवार्ट भावुक हो गईं. बता दें कि लॉरा वोलवार्ट इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं. उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में शतक लगाया. लॉरा ने इस वर्ल्ड कप में कुल 571 रन बनाए.

हार के बाद क्या बोलीं लॉरा वोलवार्ट...

हार के बाद साउथ अफ्रीकी कप्तान लॉरा वोलवार्ट ने कहा, 'मैं इस टीम पर इससे ज्यादा गर्व नहीं कर सकती. हमने शानदार क्रिकेट खेली. दुर्भाग्य से हम जीत के बजाय हारने वाली टीम रहे, लेकिन एक समूह के रूप में हम इससे और मज़बूत बनकर उभरेंगे. हमने उन खराब मैचों को पीछे छोड़ने का बेहतरीन काम किया. हमारा प्रदर्शन या तो बहुत अच्छा था या बहुत खराब. बीच का कुछ नहीं था.'

पहली बार चैम्पियन बना भारत

आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में इतिहास रचते हुए टीम इंडिया ने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से करारी शिकस्त दी. इस टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा रहीं, जिन्होंने फाइनल में भी फिफ्टी के साथ 5 विकेट झटके. वहीं, प्लेयर ऑफ दे मैच का खिताब शेफाली वर्मा को मिला.

ऐसा रहा वर्ल्ड कप का सफर

भारतीय विमेंस टीम ने इस अभियान का आगाज 30 सितंबर को किया था. श्रीलंका के खिलाफ खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी. दूसरा मैच भारत का पाकिस्तान के खिलाफ 5 अक्तूबर को था. इस मैच में भारतीय महिला टीम ने एकतरफा पाकिस्तान को पटखनी दी थी. भारत ने 88 रनों से ये मैच जीता था.

फिर लगी हार की हैट्रिक...

इसके बाद भारतीय टीम को हार की हैट्रिक झेलनी पड़ी. 9 अक्तूबर को भारत को पहली हार साउथ अफ्रीका के हाथों मिली. उसे 3 विकेट से शिकस्त मिली. इसके बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराया और फिर इंग्लैंड के साथ खेले गए मैच में 19 अक्तूबर को भारत को हार की हैट्रिक मिली और इंग्लैंड ने 4 रन से मैच जीता.

लगातार तीन मैचों की हार के बाद लगने लगा था कि अब भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल है. लेकिन न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद भारत का सेमीफाइनल में टिकट पक्का हो गया. इसके बाद भारत ने सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में जीत हासिल की.

