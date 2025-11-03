'मेरे कंधे पर तिरंगा...', जीत के बाद व्हील चेयर पर मैदान में पहुंचीं प्रतीका रावल, देखें VIDEO

आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में इतिहास रचते हुए टीम इंडिया ने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है. डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से करारी शिकस्त दी. लेकिन इस जीत के बाद एक नजारा ऐसा दिखा, जिसे देखकर हर खिलाड़ी मायूस नजर आए. दरअसल, भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रतीका रावल मैदान में व्हील चेयर से पहुंची और टीम के साथ जश्न में शामिल हुईं.

बता दें कि प्रतीका रावल भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप स्क्वॉड में पहली पसंद थीं. उन्हें बतौर सलामी बल्लेबाज टीम में शामिल किया गया था. लेकिन आखिरी लीग मैच में प्रतीका रावल इंजर्ड हो गईं थीं. जिसके चलते उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया था. प्रतीका ने इस वर्ल्ड कप में शानदार खेला था. लेकिन चोट ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया.

आखिरकार शेफाली को मिला मौका

प्रतीका की चोट के चलते शेफाली वर्मा को टीम में जगह मिली. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में शेफाली का बल्ला नहीं चला. उनके बल्ले से केवल 10 रन आए. लेकिन फाइनल में उन्होंने कमाल किया. बल्ले से शेफाली ने 87 रन बनाए और गेंदबाजी में भी दो विकेट झटके.

क्या बोलीं प्रतीका रावल

व्हील चेयर के सहारे मैदान में पहुंचीं प्रतीका रावल ने कहा, 'मैं इसे बयां भी नहीं कर सकती. शब्द नहीं हैं. मेरे कंधे पर ये झंडा बहुत मायने रखता है. अपनी टीम के साथ यहां होना- ये अवास्तविक है. चोटें खेल का हिस्सा हैं. मैं बहुत खुश हूं कि मैं अभी भी इस टीम का हिस्सा बन पाई. मुझे इस टीम से प्यार है. मैं जो महसूस कर रही हूं उसे बयां नहीं कर सकती. हमने वाकई कर दिखाया! हम इतने लंबे समय में विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय टीम हैं. पूरा भारत इसका हकदार है. सच कहूं तो, इसे देखना खेलने से ज़्यादा मुश्किल था. हर विकेट, हर बाउंड्री - मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी. सब कुछ अविश्वसनीय था.'

ऐसा रहा वर्ल्ड कप का सफर

भारतीय विमेंस टीम ने इस अभियान का आगाज 30 सितंबर को किया था. श्रीलंका के खिलाफ खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी. दूसरा मैच भारत का पाकिस्तान के खिलाफ 5 अक्तूबर को था. इस मैच में भारतीय महिला टीम ने एकतरफा पाकिस्तान को पटखनी दी थी. भारत ने 88 रनों से ये मैच जीता था.

फिर लगी हार की हैट्रिक...

इसके बाद भारतीय टीम को हार की हैट्रिक झेलनी पड़ी. 9 अक्तूबर को भारत को पहली हार साउथ अफ्रीका के हाथों मिली. उसे 3 विकेट से शिकस्त मिली. इसके बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हराया और फिर इंग्लैंड के साथ खेले गए मैच में 19 अक्तूबर को भारत को हार की हैट्रिक मिली और इंग्लैंड ने 4 रन से मैच जीता.

लगातार तीन मैचों की हार के बाद लगने लगा था कि अब भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल है. लेकिन न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद भारत का सेमीफाइनल में टिकट पक्का हो गया. इसके बाद भारत ने सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में जीत हासिल की.

