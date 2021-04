साउथ अफ्रीका के गेंदबाज ने विकेट लेने के बाद ऐसे मनाया जश्न, वायरल हो रहा वीडियो

साउथ अफ्रीका के स्पिनर तबरेज शम्सी ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी करते हुए दो विकेट लिए. उन्होंने मोहम्मद हफीज और फखर जमां को पवेलियन भेजा. हालांकि उनके इस प्रदर्शन के बावजूद साउथ अफ्रीका मैच नहीं जीत सकी.

विकेट लेने के बाद तबरेश शम्सी ने जिस अंदाज में जश्न मनाया वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उन्होंने हफीज को स्टम्प कराया. हफीज का ये 100वां टी20 इंटरनेशनल मैच था. हफीज शोएब मलिक के बाद पाकिस्तान की ओर से 100 टी20आई खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं.

Hafeez gone for 13 in his 100th T20I and Shamsi wrote another wicket on his shoe. This guy is alrwady pissing me off. Fitte mun Hafeez tere te 😠😠😠#PAKvSA pic.twitter.com/PW6uBybf7G