Smriti Mandhana साल 2021 की बेस्ट क्रिकेटर बनीं, दूसरी बार जीता ICC खिताब

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने साल 2021 के बेस्ट मेन्स-वुमेन्स क्रिकेटर्स के नाम घोषित कर दिए हैं. भारत की ओर से इस बार सिर्फ स्मृति मंधाना ने देश का नाम रोशन किया है. आईसीसी ने उन्हें 2021 का तीनों फॉर्मेट में बेस्ट वुमेन्स क्रिकेटर चुना है. मंधाना ने दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है.

आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए मंधाना के साथ इंग्लैंड की Tammy Beaumont, साउथ अफ्रीका की Lizelle Lee और आयरलैंड की Gaby Lewis को भी नॉमिनेट किया गया था. इन तीनों को शिकस्त देते हुए मंधाना ने खिताब पर कब्जा जमाया है.

पिछले साल मंधाना का शानदार प्रदर्शन

मंधाना ने पिछले साल तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे, टी20) में कुल 22 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें 38.86 की औसत के साथ 855 रन बनाए. इस दौरान मंधाना ने एक शतक और पांच अर्धशतक भी जमाया है. हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ महिला भारतीय टीम ने दो वनडे जीते थे, दोनों में मंधाना ने शानदार भूमिका निभाई थी. मंधाना ने एक वनडे में नाबाद 80 रन बनाए थे. इसके बाद टी20 में भी नाबाद 48 रन की पारी खेले हुए टीम को जीत दिलाई थी.

𝗦𝗵𝗲 𝗵𝗮𝘀 𝘄𝗼𝗻 𝗶𝘁... 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡! 🙌 🙌



Heartiest Congratulations to #TeamIndia's @mandhana_smriti who wins the ICC Women's Cricketer of The Year 2021. 👏 👏 pic.twitter.com/ePsRgXcolA