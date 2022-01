Brendan Taylor Spot Fixing: क्रिकेटर का आरोप- भारतीय बिजनेसमैन ने स्पॉट फिक्सिंग के लिए ब्लैकमेल किया, कोकेन भी खिलाई

Brendan Taylor Spot Fixing: क्रिकेट जगत में एक बार फिर स्पॉट फिक्सिंग का भूत जागा है. जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर ब्रैंडन टेलर ने सोमवार को एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कई गंभीर खुलासे किए हैं. ब्रैंडन टेलर के मुताबिक, उन्हें स्पॉट फिक्सिंग के लिए अप्रोच किया गया था और ऐसा किसी भारतीय बिजनेसमैन ने किया था. इसके अलावा ब्रैंडन टेलर को कोकेन भी दी गई थी, जिसके बाद वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया.



इस खुलासे के बाद आईसीसी द्वारा ब्रैंडन टेलर पर बैन लगा दिया गया है. जबकि जल्द ही आईसीसी इस मामले में कुछ खुलासे भी कर सकता है. जिम्बाव्वे के लिए 200 से ज्यादा वनडे मुकाबले खेल चुके ब्रैंडन टेलर की गिनती शानदार खिलाड़ी के तौर पर होती है.

ब्रैंडन टेलर ने इस दुख वाले वक्त में साथ देने के लिए अपने परिवार का शुक्रिया अदा किया है. लेकिन 25 जनवरी से वह रिहैबिलेशन में जा रहे हैं, ताकि ड्रग्स की लत से बाहर आ सकें और जो हालात बिगड़े हैं उन्हें सुधारकर ज़िंदगी को फिर पटरी पर ला सकें.

To my family, friends and supporters. Here is my full statement. Thank you! pic.twitter.com/sVCckD4PMV