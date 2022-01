ICC Men’s Test Cricketer of the Year: टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ऐलान, चूक गए अश्विन, इस स्टार को मिला खिताब

ICC Men’s Test Cricketer of the Year: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने साल 2021 के अवॉर्ड्स का ऐलान कर दिया है. इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को साल 2021 के लिए टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर (मेंस) चुना गया है. उन्होंने इस रेस में भारत के रविचंद्रन अश्विन को पछाड़ा है और खिताब अपने नाम किया है.



जो रूट ने साल 2021 में 15 टेस्ट मैच खेले और 6 शतकों के साथ कुल 1708 रन बनाए. भले ही इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर एशेज़ सीरीज़ को गंवा दिया हो, लेकिन जो रूट का बल्ला लगातार बोलता ही रहा. यही कारण है कि उन्हें इस अवॉर्ड के लिए चुना गया.



