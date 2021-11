Smriti Mandhana Innings: Big Bash में भारतीयों का जलवा, स्मृति ने जड़ा तूफानी शतक, हरमन का भी कमाल

Smriti Mandhana Innings: ऑस्ट्रेलिया में जारी वुमेन बिग बैश लीग में भारतीय क्रिकेटरों का जलवा देखने को मिला है. बुधवार को खेले गए मेलबर्न और सिडनी के बीच मुकाबले में दोनों तरफ से भारतीय महिला क्रिकेटरों ने शानदार पारियां खेलीं. टीम इंडिया की ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने यहां शानदार शतक जड़ा और 114 रनों की नाबाद पारी खेलीं.

हालांकि, स्मृति मंधाना की ये शानदार पारी भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाई. स्मृति मंधाना ने अपनी पारी में 64 बॉल में 114 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 14 चौके जड़े, साथ ही 3 छक्के भी मारे. स्मृति मंधाना का स्ट्राइक रेट 178.12 का रहा.

स्मृति मंधाना की शानदार पारी के बावजूद SYDNEY THUNDER WOMEN टीम 171 रन ही बना पाई. और अंत में 4 रनों से मुकाबला हार गई.

वहीं, अगर Melbourne Renegades Women की बात करें तो 20 ओवर में 175 का स्कोर खड़ा किया. मेलबर्न की तरफ से टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 55 बॉल में 81 रनों की पारी खेली. हरमनप्रीत ने 11 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए.

