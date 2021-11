IND vs NZ: द्रविड़-रोहित की टीम इंडिया में किसे मिलेगी जगह? New Zealand के खिलाफ ये हो सकती है Playing 11

India Vs New Zealand, Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला जयपुर में खेला जाना है. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. रोहित शर्मा की कप्तानी और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर शानदार आगाज करना चाहेगी.

भारत टीम मैनेजमेंट ने इस सीरीज के लिए ने पूर्व कप्तान विराट कोहली, ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी समेत कुछ स्टार खिलाड़ियों को आराम दिया है. वहीं, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने भी टेस्ट सीरीज की तैयारियों के मद्देनजर खुद को टी20 सीरीज से अलग कर लिया.

वेंकटेश के डेब्यू का इंतजार

टी20 वर्ल्ड कप की निराशा ने भारत को हार्दिक पांड्या से आगे सोचने पर मजबूर कर दिया है, जो लंबे समय से टच में नहीं दिखाई दिए. हार्दिक के स्थान पर आईपीएल के स्टार परफॉर्मर वेंकटेश अय्यर को लाया गया है. ऐसे में इस टी20 सीरीज से यह पता चल जाएगा कि क्या उन्हें तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के लिए तैयार किया जा सकता है या नहीं. हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें बुधवार को डेब्यू का मौका मिलेगा कि नहीं.

... चहल को मिलेगा चांस!

टीम में चुने गए अन्य आईपीएल सितारों में ऋतुराज गायकवाड़, हर्षल पटेल, अवेश खान और युजवेंद्र चहल हैं. चहल को टी20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल नहीं किया गया था, जिसे लेकर काफी आवाजें उठी थीं. अब चहल इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं को जवाब देना चाहेंगे.

वहीं, जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज के लिए आराम दिए जाने के बाद भारत एक और तेज गेंदबाज की तलाश कर रहा होगा, जो लगातार 140 किमी प्रति घंटे और उससे अधिक की रफ्तार से बॉल डाल सके. संयुक्त अरब अमीरात में देखा गया था अतिरिक्त गति हमेशा काम आती है, ऐसे में आवेश खान और मोहम्मद सिराज विकल्प बन सकते हैं. भुवनेश्वर कुमार भी वर्ल्ड कप की नाकामी को भुलाकर अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे.

