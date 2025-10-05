ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बदली-बदली नजर आएगी भारतीय टीम, ये 5 खिलाड़ी बाहर, ODI स्क्वॉड में इनकी एंट्री

भारतीय टीम को 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की धरती पर तीन वनडे और पांच टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने हैं. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान 4 अक्टूबर (शनिवार) को हुआ. टी20 टीम में तो ज्यादा बदलाव नहीं हुए, लेकिन ओडीआई स्क्वॉड बदला-बदलना नजर आ रहा है.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल संभालते नजर आएंगे. शुभमन को रोहित शर्मा की जगह भारत की वनडे टीम का नया कप्तान बनाया गया है. वहीं श्रेयस अय्यर को उप-कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है. यानी वनडे क्रिकेट में अब भारतीय टीम की लीडरशिप में बदलाव हुआ है.
यह भी पढ़ें: Respect तो बनती थी... रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना किसी सरप्राइज से कम नहीं, BCCI पर उठ रहे सवाल
भारतीय टीम ने अपना आखिरी ओडीआई मैच आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था. तब फाइनल में रोहित शर्म की अगुवाई में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था. चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की भारतीय टीम में शामिल पांच खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे. इनमें रवींद्र जडेजा, हार्दिक पंड्या, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और ऋषभ पंत शामिल हैं.
हार्दिक पंड्या और ऋषभ पंत पूरी तरह फिट नहीं
ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंजरी से उबर रहे हैं और वो सेलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे. जबकि मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती और रवींद्र जडेजा को ड्रॉप किया गया है. इन पांचों के स्थान पर यशस्वी जायसवाल, नीतीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और ध्रुव जुरेल को वनडे टीम में चुना गया है.
विकेटकीपर ध्रुव जुरेल और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को तो ओडीआई क्रिकेट का तनिक अनुभव नहीं है और वो अब तक इस फॉर्मेट में अपना डेब्यू नहीं कर पाए हैं. वहीं यशस्वी जायसवाल ने अब तक केवल 1 ओडीआई मुकाबला खेला है. बाकी के 10 खिलाड़ी जो वनडे टीम में चुने गए हैं, वो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का भी पार्ट थे.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल.
चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में ऐसी थी भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और रवींद्र जडेजा.
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप-कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह.
भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का शेड्यूल
पहला वनडे-19 अक्टूबर, पर्थ
दूसरा वनडे- 23 अक्टूबर, एडिलेड
तीसरा वनडे- 25 अक्टूबर, सिडनी
पहला टी20- 29 अक्टूबर, कैनबरा
दूसरा टी20- 31 अक्टूबर, मेलबर्न
तीसरा टी20- 2 नवंबर, होबार्ट
चौथा टी20- 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट
पांचवां टी20- 8 नवंबर, ब्रिस्बेन