रोहित शर्मा के बाद इस खिलाड़ी को मिलेगी वनडे की कप्तानी? श्रेयस अय्यर का कटेगा पत्ता

रोहित शर्मा के बाद भारत की वनडे कप्तानी का जिम्मा शुभमन गिल को ही मिलने की संभावना है. गिल पहले ही टेस्ट कप्तान और टी20 उपकप्तान हैं. दूसरी ओर, रोहित का वनडे भविष्य अधर में है और ऑस्ट्रेलिया सीरीज उनका आखिरी अभियान हो सकता है.

टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा.
भारतीय क्रिकेट में इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोहित शर्मा के बाद भारत का अगला वनडे कप्तान कौन होगा. पहले श्रेयस अय्यर का नाम सामने आया था लेकिन बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने साफ किया था कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है. अब एक रिपोर्ट के अनुसार शुभमन गिल ही रोहित के बाद भारत की वनडे कप्तानी के लिए एकमात्र दावेदार माने जा रहे हैं.

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जब समय आएगा तो रोहित की जगह कप्तानी का दायित्व शुभमन गिल को ही सौंपा जाएगा. रिपोर्ट का दावा है कि इस पद के लिए फिलहाल और कोई दावेदार नहीं है. रिपोर्ट यह भी कहती है कि वर्तमान में जो "स्प्लिट कैप्टेंसी" (अलग-अलग फॉर्मेट में अलग कप्तान) चल रही है, वह कुछ समय के लिए ही है. भविष्य में गिल भारत के हर फॉर्मेट के कप्तान होंगे.

गिल का कप्तानी में कैसा रिकॉर्ड रहा है
 
गिल को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित का उपकप्तान बनाया गया था, जहां भारत ने खिताब जीता. इसके बाद उन्होंने आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस की कप्तानी की और फिर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्हें भारत का टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया. यह फैसला तब लिया गया जब रोहित शर्मा ने अचानक टेस्ट से संन्यास का ऐलान कर दिया.

टेस्ट कप्तान के रूप में गिल का पहला अनुभव सफल रहा. इंग्लैंड में उन्होंने भारत को 2-2 की बराबरी दिलाई और खुद टीम के टॉप रन-गेटर भी रहे. अब गिल एशिया कप 2025 में टी20 फॉर्मेट में वापसी करेंगे, जहां वे सूर्यकुमार यादव के उपकप्तान होंगे.

दूसरी ओर, रोहित शर्मा के वनडे करियर को लेकर अनिश्चितता बरकरार है. खबरें हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में होने वाली सीरीज उनका आखिरी वनडे अभियान हो सकता है. यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वनडे टीम में जगह बनाए रखने के लिए उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी भी खेलनी पड़ सकती है. 

