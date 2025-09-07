scorecardresearch
 

Feedback

वरुण की मिस्ट्री और कुलदीप की चाइनामैन बॉलिंग का तोड़ मुश्किल... एशिया कप में गौतम गंभीर दोनों को एक साथ देंगे चांस?

एशिया कप 2025 के लिए वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के तौर पर भारतीय टीम में दो बेहतरीन स्पिनर्स मौजूद हैं. ये दोनों स्पिनर्स यदि साथ में खेलेंगे तो विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी.

Advertisement
X
एशिया कप में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन बॉलिंग बल्लेबाजों को करेगी परेशान (Photo: ITG)
एशिया कप में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन बॉलिंग बल्लेबाजों को करेगी परेशान (Photo: ITG)

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के लिए भारतीय खिलाड़ी दुबई पहुंच चुके हैं और वो जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं. भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज 10 सितंबर को संयु्क्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ मुकाबले से करेगी. फिर उसे पाकिस्तान (14 सितंबर) और ओमान (19 सितंबर) से भी भिड़ना है.

एशिया कप में टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती सही टीम कॉम्बिनेशन चुनने की होगी. हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के अंडर भारतीय टीम ने टी20 क्रिकेट में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. गंभीर की कोचिंग में भारत ने अब तक 15 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उसे केवल दो में हार मिली.

गौतम गंभीर प्लेइंग-11 में ऑलराउंडर्स को तवज्जो देते हैं, जो उनकी हमेशा से रणनीति रही है. इसी चलते हालिया इंग्लैंड दौरे पर कुलदीप यादव को पांच टेस्ट मैचों से एक में भी भाग लेने का मौका नहीं मिला था. अब एशिया कप के लिए शिवम दुबे का चयन भी इसलिए हुआ है क्योंकि वह जरूरत पड़ने पर कुछ ओवर्स की तेज गेंदबाजी कर सकते हैं.

वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को एक साथ मिलेगा मौका?
एशिया कप में चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को प्लेइंग-11 में एक साथ मौका मिलेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है. अगर जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह दोनों प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होते हैं, तो वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव में से किसी एक को बाहर होना पड़ सकता है. अगर टीम सिर्फ एक विशेषज्ञ तेज गेंदबाज के साथ उतरती है, तो ही दोनों स्पिनर्स खेल सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

suryakumar yadav
भारत-पाक मैच के लिए दुबई की पिच कैसी रहेगी? पूर्व ICC क्यूरेटर ने बढ़ाई सूर्या की टेंशन 
shivam dube
एशिया कप के लिए भारतीय टीम की जर्सी रिवील, किट से स्पॉन्सर का नाम गायब 
Sunil Gavaskar On Sanju
Sanju Samson के सपोर्ट में आए Sunil Gavaskar! 
sanju
एशिया कप के लिए इरफान पठान ने चुनी अपनी बेस्ट प्लेइंग 11, नंबर-3 पर इस खिलाड़ी को दिया मौका  
Virat Kohli and Rohit Sharma
रोहित-कोहली IN, गिल OUT… कार्तिक ने चुनी भारत की ऑल-टाइम T20I इलेवन 
Advertisement

यह भी पढ़ें: क्रिकेट हिस्ट्री की वो 'गाली' जो बन गई स्पिन की मिस्ट्री... जानें क्या है चाइनामैन बॉलिंग

दिलचस्प बात यह है कि गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने साथ में कोई टी20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेला है. जसप्रीत बुमराह इस समय भारत के सबसे बेस्ट तेज गेंदबाज हैं, वहीं अर्शदीप सिंह ने भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट (99) झटके हैं. ऐसे में दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करना टीम मैनेजमेंट के लिए मुश्किल फैसला होगा.

इस बात की ज्यादा संभावना है कि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव में से किसी एक को ही प्लेइंग-11 में जगह मिलेगी. जबकि अक्षर पटेल दूसरे स्पिनर के तौर पर प्लेइंग-11 का पार्ट हो सकते हैं. साथ ही अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह जैसे पार्ट-टाइम स्पिनर्स भी जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी के लिए उपलब्ध रहेंगे.

यह भी पढ़ें: Varun Chakravarthy: मिस्ट्री गेंदों के माहिर वरुण... क्या है उनका 'मैजिक पार्ट'? हरभजन ने किया डिकोड

साथ में खेले, तो विपक्षी टीम की खैर नहीं!
वैसे वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव साथ में खेलते हैं, तो विपक्षी बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. वरुण की मिस्ट्री गेंदें और कुलदीप की चाइनामैन बॉलिंग की काट खोजना मुश्किल होगा. आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में कुछ ऐसा ही हुआ था, जब दोनों ने मिलकर दुबई की पिच पर विपक्षी बैटर्स को परेशान किया और विकेट्स निकाले. भारतीय टीम ने तब न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर खिताब जीता था.

Advertisement

इंग्लैंड के खिलाफ इस साल जनवरी-फरवरी में खेली गई टी20 सीरीज में वरुण चक्रवर्ती और लेग-स्पिनर रवि बिश्नोई एक साथ खेले थे. कुलदीप यादव चोटिल होने के चलते तब टीम का हिस्सा नहीं थे. उस सीरीज के दौरान पांचों मैचों में भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज को मौका दिया. ऐसे में हार्दिक पंड्या ने दूसरे छोर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली. अब एशिया कप में भारतीय टीम उसी रणनीति से उतरती है, तो ही कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती एक साथ खेलते नजर आएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement