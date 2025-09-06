scorecardresearch
 

Feedback

रोहित-कोहली IN, गिल OUT… दिनेश कार्तिक ने चुनी भारत की ऑल-टाइम T20I इलेवन

दिनेश कार्तिक ने भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेट को मिलाकर 179 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 3463 रन बनाए. कार्तिक ने अब भारत की ऑलटाइम टी20I प्लेइंग-11 चुनी है. इस प्लेइंग-11 से उन्होंने खुद को बाहर रखा है.

Advertisement
X
दिनेश कार्तिक की प्लेइंग-11 में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी शामिल (Photo: AFP)
दिनेश कार्तिक की प्लेइंग-11 में विराट कोहली और रोहित शर्मा भी शामिल (Photo: AFP)

एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 की शुरुआत में अब काफी कम समय रह गया है. इस बार एशिया कप के मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबू धाबी और दुबई में होने हैं. उद्घाटन मुकाबला 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग के बीच होगा. वहीं भारत अपना पहला मैच 10 सितंबर को दुबई में यूएई से खेलेगा. इसके बाद भारतीय टीम 14 सितंबर को दुबई में ही चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से भिड़ेगी. एशिया कप में टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव संभालने जा रहे हैं, जबकि शुभमन गिल उपकप्तान हैं.

एशिया कप 2025 शुरू होने से पहले पूर्व भारतीय विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने टी20 इंटरनेशनल (टी20I) में भारत की ऑल-टाइम प्लेइंग-11 चुनी है. क्रिकबज पर प्लेइंग-11 का चयन करते हु्ए दिनेश कार्तिक ने ओपनर्स के तौर पर अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा को रखा है.

दिनेश कार्तिक ने विराट कोहली को नंबर-3 और सूर्यकुमार यादव को नंबर-4 पर बैटिंग के लिए चुना. जबकि युवराज सिंह को पांचवें और हार्दिक पंड्या को नंबर-6 बैटर के तौर पर जगह दी. कार्तिक ने टीम का कप्तान एवं विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया. कार्तिक ने जो प्लेइंग-11 चुनी है, उसमें स्पिनर्स के तौर पर उन्होंने अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को तवज्जो दी.

जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को दिनेश कार्तिक ने फास्ट बॉलर के तौर पर अपनी प्लेइंग-11 में शामिल किया है. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दिनेश कार्तिक ने टी20 टीम के मौजूदा उपकप्तान शुभमन गिल को ऑलटाइम प्लेइंग-11 से बाहर रखा है. वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना, गौतम गंभीर, इरफान पठान जैसे धुरंधर भी प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Gambhir On Kohli
Gautam Gambhir ने Kohli को कहा Desi Boy! 
Vijaykumar Vyashak
BCCI फिटनेस टेस्ट में फेल हुआ Vijaykumar Vyshak! 
Virat On Bengaluru Stampede
Bengaluru भगदड़ पर Virat Kohli ने तोड़ी चुप्पी! 
Gautam Gambhir and Virat Kohli.
कोहली को 'Desi Boy' तो गिल को मोस्ट स्टाइलिश... कोच गंभीर ने इन क्रिकेटर्स के बताए निकनेम 
Virat Kohli
कोहली ने चिन्नास्वामी में हुई भगदड़ पर 3 महीने बाद तोड़ी चुप्पी, बोले- आपका दर्द हमारी कहानी... 
Advertisement

टी20 इंटरनेशनल में दिनेश कार्तिक की ऑल-टाइम भारतीय प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, युवराज सिंह, हार्दिक पंड्या, महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान/विकेटकीपर), अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती.

बता दें कि एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ी 4 सितंबर को दुबई पहुंचे. भारतीय खिलाड़ियों ने अगले दिन (5 सितंबर) प्रैक्टिस सेशन में जमकर पसीना बहाया. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के मद्देनजर एशिया कप भारतीय टीम के लिए काफी अहमियत रखने जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement