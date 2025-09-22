एशिया कप में अब भी हो सकता है भारत-PAK के बीच फाइनल? बन रहा ऐसा समीकरण

एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी टीम को भारत के हाथों सुपर-4 मुकाबले में 6 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी. इस हार के चलते पाकिस्तानी टीम की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. हालांकि पाकिस्तानी टीम के पास अब भी फाइनल में पहुंचने का मौका बचा है. बाकी दोनों मैच जीतकर वो फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को काफी मजबूत कर सकता है.

एशिया कप में सुपर-4 में पहुंचने वाली चारों टीमों को 3-3 मुकाबले खेलने हैं. अगर पाकिस्तान अब अगले दो सुपर-4 के मुकाबले जीत लेता है, तो उसके चार अंक होंगे. ऐसे में यदि वो अंकतालिका में टॉप-2 में रहेगा, तभी फाइनल खेल पाएगा. वहीं भारतीय टीम के साथ भी यही स्थ‍ित‍ि रहेगी. टीम इंडिया को भी खिताबी मुकाबले में पहुंचने के लिए टॉप 2 में जगह बनानी होगी.

भारतीय टीम का अगला मुकबला बुधवार (24 सितंबर) को बांग्लादेश से है, जबिक उसके बाद शुक्रवार (26 सितंबर) को वो श्रीलंका से भिड़ेगा. अगर भारत इनमें से सिर्फ एक मैच भी जीतता है, तो भी वो फाइनल में पहुंच सकता है. हालांकि ऐसे में नेट-रनरेट (NRR) पर मामला अटक सकता है. यदि भारतीय टीम बाकी के दोनों मैच जीतती है तो उसका फाइनल खेलना पूरी तरह तय रहेगा. तब नेट-रनरेट की चिंता भारतीय टीम को नहीं करनी होगी. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम बाकी के दोनों मैच जीतकर इस टूर्नामेंट में अपना परफेक्ट रिकॉर्ड निश्चित तौर पर बनाए रखना चाहेगी.

श्रीलंका से हारने पर बाहर हो सकता है पाकिस्तान

पाकिस्तानी टीम यदि अपने अगले मुकाबले में 23 सितंबर को श्रीलंका से हार जाती है, तो उसका बाहर होना लगभग तय हो जाएगा. क्योंकि बांग्लादेश से जीतकर भी वो अधिकतम 2 अंक तक ही पहुंच पाएगी. अगर पाकिस्तान श्रीलंकाई टीम को हरा देता है, तो फिर उसे फाइनल की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ जीत चाहिए होगी. श्रीलंका और बांग्लादेश भी फाइनल की रेस में पूरी तरह बनी हुई है.

श्रीलंका ने ग्रुप-बी में तीनों मैच जीते थे, लेकिन सुपर-4 के पहले मैच में उसे बांग्लादेश ने हरा दिया. यानी बांग्लादेश के पास पहले से एक जीत है और उसके दो अंक हैं. भारत के पास भी दो अंक हैं और वो बेहतर नेट-रनरेट के चलते अंकतालिका में पहले स्थान पर है. भारत का नेट-रनरेट +0.689 है, जबकि बांग्लादेश का नेट-रनरेट +0.121 है. श्रीलंका और पाकिस्तान का अंकतालिका में खाता नहीं खुला है. हालांकि श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान से ऊपर तीसरे नंबर पर है. श्रीलंका का नेट-रनरेट -0.121 है. वहीं पाकिस्तानी टीम का नेट-रनरेट -0.689 है.

एशिया कप में सुपर-चार की अंकतालिका

कैसे होगा भारत-पाकिस्तान के बीच फाइनल?

एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान का फाइनल भी संभव है. यदि पाकिस्तानी टीम अपने दोनों मुकाबले जीतती है, जबकि भारत भी अपने बाकी के दोनों मुकाबले जीतता है तो दोनों देश निश्चित रूप से एशिया कप 2025 में तीसरी बार भिड़ते नजर आएंगे. भारतीय टीम अगर एक मैच गंवाती है, जबकि पाकिस्तानी टीम अपने बाकी के दोनों मैच जीतती है, तो भी दोनों के बीच फाइनल मुकाबला हो सकता है. हालांकि ऐसे में नेट-रनरेट भी परिदृश्य में आ सकता है.

एशिया कप में बाकी मैचों का शेड्यूल

23 सितंबर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, अबू धाबी, रात 8 बजे से

24 सितंबर: भारत बनाम बांग्लादेश, दुबई, रात 8 बजे से

25 सितंबर: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, दुबई, रात 8 बजे से

26 सितंबर: भारत बनाम श्रीलंका, दुबई, रात 8 बजे से

28 सितंबर: फाइनल, दुबई, रात 8 बजे से

