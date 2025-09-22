scorecardresearch
 

Feedback

एशिया कप में अब भी हो सकता है भारत-PAK के बीच फाइनल? बन रहा ऐसा समीकरण

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम का पहले ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तानी टीम से सामना हुआ. फिर सुपर चार मैच में भी दोनों टीमों की भिड़ंत हुई. अगर समीकरण फिट बैठे तो फाइनल में भी भारत-पाकिस्तान की टक्कर हो सकती है.

Advertisement
X
एशिया कप में फाइनल में भारत-पाकिस्तान की भी टक्कर हो सकती है (Photo: AP)
एशिया कप में फाइनल में भारत-पाकिस्तान की भी टक्कर हो सकती है (Photo: AP)

एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी टीम को भारत के हाथों सुपर-4 मुकाबले में 6 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी. इस हार के चलते पाकिस्तानी टीम की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. हालांकि पाकिस्तानी टीम के पास अब भी फाइनल में पहुंचने का मौका बचा है. बाकी दोनों मैच जीतकर वो फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को काफी मजबूत कर सकता है.

एशिया कप में सुपर-4 में पहुंचने वाली चारों टीमों को 3-3 मुकाबले खेलने हैं. अगर पाकिस्तान अब अगले दो सुपर-4 के मुकाबले जीत लेता है, तो उसके चार अंक होंगे. ऐसे में यदि वो अंकतालिका में टॉप-2 में रहेगा, तभी फाइनल खेल पाएगा. वहीं भारतीय टीम के साथ भी यही स्थ‍ित‍ि रहेगी. टीम इंडिया को भी खिताबी मुकाबले में पहुंचने के लिए टॉप 2 में जगह बनानी होगी.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान को हार बर्दाश्त नहीं हुई... मैच खत्म होते ही मिमियाने लगे कप्तान सलमान, फखर जमां के कैच पर उठाए सवाल

सम्बंधित ख़बरें

MS Dhoni and Sahibzada Farhan
...जब धोनी ने श्रीलंका को धोने के बाद किया था 'गन सेलिब्रेशन', इन खिलाड़ियों ने भी बटोरी सुर्खियां 
Abhishek Sharma (right) celebrates his half century.
'शतक तक खेलते रहो!' अभिषेक शर्मा को सहवाग का अनमोेल मंत्र 
Suryakumar Yadav and Salman Ali Agha
PAK को हार नहीं हुई बर्दाश्त... मैच खत्म होते ही मिमियाने लगे कप्तान सलमान 
Gautam Gambhir
जीत के बाद गंभीर ने खिलाड़ियों से कही ऐसी बात... PAK टीम को लगी होगी मिर्ची 
abhishek sharma t-20i world record
Abhishek Sharma T20 World Record: युवराज सिंह को पछाड़ा 

भारतीय टीम का अगला मुकबला बुधवार (24 सितंबर) को बांग्लादेश से है, जबिक उसके बाद शुक्रवार (26 सितंबर) को वो श्रीलंका से भिड़ेगा. अगर भारत इनमें से सिर्फ एक मैच भी जीतता है, तो भी वो फाइनल में पहुंच सकता है. हालांकि ऐसे में नेट-रनरेट (NRR) पर मामला अटक सकता है. यदि भारतीय टीम बाकी के दोनों मैच जीतती है तो उसका फाइनल खेलना पूरी तरह तय रहेगा. तब नेट-रनरेट की चिंता भारतीय टीम को नहीं करनी होगी. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम बाकी के दोनों मैच जीतकर इस टूर्नामेंट में अपना परफेक्ट रिकॉर्ड निश्चित तौर पर बनाए रखना चाहेगी.

Advertisement

श्रीलंका से हारने पर बाहर हो सकता है पाकिस्तान

पाकिस्तानी टीम यदि अपने अगले मुकाबले में 23 सितंबर को श्रीलंका से हार जाती है, तो उसका बाहर होना लगभग तय हो जाएगा. क्योंकि बांग्लादेश से जीतकर भी वो अधिकतम 2 अंक तक ही पहुंच पाएगी. अगर पाकिस्तान श्रीलंकाई टीम को हरा देता है, तो फिर उसे फाइनल की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ जीत चाहिए होगी. श्रीलंका और बांग्लादेश भी फाइनल की रेस में पूरी तरह बनी हुई है.

श्रीलंका ने ग्रुप-बी में तीनों मैच जीते थे, लेकिन सुपर-4 के पहले मैच में उसे बांग्लादेश ने हरा दिया. यानी बांग्लादेश के पास पहले से एक जीत है और उसके दो अंक हैं. भारत के पास भी दो अंक हैं और वो बेहतर नेट-रनरेट के चलते अंकतालिका में पहले स्थान पर है. भारत का नेट-रनरेट +0.689 है, जबकि बांग्लादेश का नेट-रनरेट +0.121 है. श्रीलंका और पाकिस्तान का अंकतालिका में खाता नहीं खुला है. हालांकि श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान से ऊपर तीसरे नंबर पर है. श्रीलंका का नेट-रनरेट -0.121 है. वहीं पाकिस्तानी टीम का नेट-रनरेट -0.689 है.

points table
एशिया कप में सुपर-चार की अंकतालिका

कैसे होगा भारत-पाकिस्तान के बीच फाइनल?

एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान का फाइनल भी संभव है. यदि पाकिस्तानी टीम अपने दोनों मुकाबले जीतती है, जबकि भारत भी अपने बाकी के दोनों मुकाबले जीतता है तो दोनों देश निश्चित रूप से एशिया कप 2025 में तीसरी बार भिड़ते नजर आएंगे. भारतीय टीम अगर एक मैच गंवाती है, जबकि पाकिस्तानी टीम अपने बाकी के दोनों मैच जीतती है, तो भी दोनों के बीच फाइनल मुकाबला हो सकता है. हालांकि ऐसे में नेट-रनरेट भी परिदृश्य में आ सकता है.

Advertisement

एशिया कप में बाकी मैचों का शेड्यूल
23 सितंबर: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, अबू धाबी, रात 8 बजे से
24 सितंबर: भारत बनाम बांग्लादेश, दुबई, रात 8 बजे से
25 सितंबर: पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, दुबई, रात 8 बजे से
26 सितंबर: भारत बनाम श्रीलंका, दुबई, रात 8 बजे से
28 सितंबर: फाइनल, दुबई, रात 8 बजे से

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement