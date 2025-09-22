मुझे इसकी परवाह नहीं...पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान ने 'गन सेलिब्रेशन' पर तोड़ी चुप्पी

एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के खिलाफ सुपर-चार के मुकाबले में पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अर्धशतकीय पारी खेली थी. फरहान ने 5 चौके और तीन छक्के की मदद से 45 गेंदों पर 58 रन बनाए थे. 21 सितंबर (रविवार) को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में साहिबजादा फरहान खेल के साथ-साथ 'गन सेलिब्रेशन' की वजह से लाइमलाइट में रहे.

दरअसल अर्धशतक जड़ने के बाद साहिबजादा फरहान ने अपने बैट को बंदूक की तरह पकड़कर ये सेलिब्रेशन किया. इसे लेकर फैन्स उनकी आलोचना कर रहे है. अब फरहान ने 'गन सेलिब्रेशन' को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है. फरहान ने कहा कि जो सेलिब्रेशन उन्होंने किया, वो उस वक्त का एक मोमेंट मात्र था. फरहान ने कहा कि लोग क्या कहेंगे, इसे लेकर उन्हें कोई परवाह नहीं है.

साहिबाजादा फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले से पहले प्रेस-कॉन्फ्रेंस में कहा, "अगर आप छक्कों की बात करें तो यह आगे भी बहुत देखने को मिलेगा. जो मैंने 'गन सेलिब्रेशन' किया था, वो बस उस समय का एक मोमेंट था. मैं आम तौर पर पचास रन बनाने के बाद ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करता. लेकिन अचानक मेरे दिमाग में आया कि चलो आज कुछ अलग करते हैं, तो मैंने वो कर दिया."

आक्रामक क्रिकेट खेलना जरूरी: फरहान

साहिबाजादा फरहान ने आगे कहा, "मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे. सच कहूं तो मुझे इसकी परवाह भी नहीं है. बाकी तो आप जानते ही हैं, आपको जहां भी खेलना है वहां आक्रामक होकर क्रिकेट खेलना चाहिए. ये जरूरी नहीं कि सिर्फ भारत के खिलाफ ही आक्रामक खेला जाए. हर टीम के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाना चाहिए, जैसा कि हमने आज किया."

29 साल के साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए अब तक 24 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 21.25 की औसत से 510 रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल में साहिबजादा फरहान ने अब तक चार अर्धशतक जड़े हैं.

