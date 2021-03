Ind vs Eng: दूसरे वनडे से पहले टीम इंडिया को झटका, सीरीज से बाहर हुआ ये स्टार बल्लेबाज

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच से पहले टीम इंडिया को झटका लगा है. टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर कंधे में लगी चोट के कारण सीरीज के बाकी बचे दो मैचों से बाहर हो गए हैं. उन्हें यह चोट पहले वनडे मैच के दौरान लगी थी. श्रेयस अय्यर के बाएं कंधे की हड्डी फील्डिंग के दौरान खिसक गई थी.

श्रेयस के चोटिल होने के बाद बीसीसीआई ने कहा था कि श्रेयस अय्यर के बाएं कंधे की हड्डी फील्डिंग के दौरान 8वें ओवर में खिसक गई. उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया है और वह इस मैच में आगे नहीं खेल सकेंगे. ये घटना तब हुई, जब शार्दुल ठाकुर की गेंद पर जॉनी बेयरस्टो के शॉट पर श्रेयस ने गेंद को रोकने के लिए डाइव लगाई. वह दर्द से कराहते दिखे.

UPDATE - Shreyas Iyer subluxated his left shoulder in the 8th over while fielding. He has been taken for further scans and won't take any further part in the game.



Rohit Sharma was hit on the right elbow while batting and felt some pain later. He won't take the field.#INDvENG pic.twitter.com/s8KINKvCl4